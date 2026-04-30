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La previsión de Roberto Brasero para el inicio del puente de mayo: "Las tormentas, hacia el este"

Se marcha abril pero no desparecen las tormentas. Mañana descargarán en el este de España y el sábado de nuevo en el centro y la mitad norte. ¿Tiempo más estable en el puente?: Por el sur y en Canarias.

Roberto Brasero

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Las tormentas, hacia el este

Este viernes primero de mayo el tiempo más inestable se traslada hacia el este de España. Lluvias y tormentas en el sur de Aragón, el interior de la Comunidad Valenciana, y el este de Castilla La Mancha y de Andalucía. En Galicia, el Cantábrico y Pirineos cielos nubosos con algunos chubascos débiles en general y cielos más soleados en el resto de España. Hoy subirán las temperaturas salvo en las regiones del mediterráneo donde bajarán con el tiempo más revuelto. En Valencia hoy 21º de máxima y 25º en Murcia y sin embargo en Bilbao podrán llegara 26º; 22º en Pamplona. 20º en Oviedo y 28º es la máxima prevista para Sevilla.

El sábado más tormentas

Para el sábado de nuevo llegarán tormentas fuertes al norte peninsular, en Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón y este y norte de Castilla y León pueden repetirse granizadas como las que hemos tenido en esta recta final de abril. El sábado también podría caer algún chaparrón por la tarde en Madrid y el norte de Castilla La Mancha; sin embargo el tiempo será más soleado en Andalucía y Canarias. LAS Temperaturas Bajarán de nuevo el sábado en la mayor parte de la Península, excepto en los extremos este y sureste donde apenas cambiarán así como en los dos archipiélagos. El domingo será de nuevo un día muy inestable en el este y norte de la península donde pueden repetirse las tormentas y granizadas. En el resto de España ya serán menos probables para despedir el fin de semana con algo más de calma.

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