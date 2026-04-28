Llega una oleada de chubascos con tormentas generalizadas: la previsión de César Gonzalo

Tenemos por delate dos días, unas 48 horas, con tiempo tormentoso. Los chubascos se generalizan durante este martes y miércoles. Por tanto, los cielos grises nos van a acompañar durante los próximos atardeceres, que serán muy especiales. Porque, aunque aún quedan 106 días, nos van a ayudar a preparar el histórico eclipse del 12 de agosto. En el que sobre las 20:30 horas el día se transformará en noche por algo más de un minuto en la mitad norte, dependiendo del lugar. En el resto del país lo veremos como parcial. En cualquier caso, será un espectáculo.

Simulacro del eclipse

Los atardeceres hasta el 1 de mayo tienen una peculiaridad. El sol se va a encontrar exactamente en la misma posición que tendrá el día del gran eclipse. Si, por ejemplo: hoy miramos al cielo a las 20:30 podremos saber si, desde nuestra posición, vamos a poder ver el sol ocultado por la Luna, o si por el contrario se encontrará detrás de algún obstáculo o incluso alguna montaña. Por eso estos próximos ocasos nos servirán de ensayo general del eclipse. También hay que decir que las tormentas nos lo pondrán difícil.

Oleada de tormentas

La llegada de una masa de aire subtropical dejará este martes una jornada inestable en buena parte de la Península. Con chubascos que desde primeras horas han descargado en el sureste y el entorno de Alborán. A partir del mediodía, crecerán las nubes y se esperan tormentas en amplias zonas del interior, especialmente en la mitad norte, el oeste, centro y los Pirineos. Con avisos activos, de nivel amarillo, por intensos chubascos, granizadas y fuertes rachas de viento en Galicia, interior de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, en Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Al margen de la inestabilidad se quedarán en el interior de Aragón, de Cataluña, Baleares, costas del norte de Galicia, del Cantábrico y en Canarias. Aunque en el norte de las islas, podrán escaparse algunas gotas. A todo esto, hay que tener en cuenta la presencia de calima en el sur y el este del país.

Empiezan a bajar

Las temperaturas máximas comienzan a bajar, hoy lo harán ligeramente en la mitad sur. El calor sigue en el suroeste, con hasta 30 ºC en Badajoz y valores cercanos en el entorno de Sevilla con 29 ºC. En el centro, ambiente suave, con 26 ºC en Madrid y Toledo. Más fresco en el norte, con apenas 18 ºC en Santander y 19 ºC en Oviedo. En el Mediterráneo se mantendrán con 22 ºC en Valencia y Alicante y 23 ºC en Barcelona. El miércoles nos traerá un descenso más acusado con una segunda jornada de oleada de tormentas.

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