La previsión
Roberto Brasero: "Las tormentas dan un respiro"
El último día del mes de abril viene con menos tormentas. No desaparecen del todo pero mañana no será un día tan tormentoso como el de hoy. ¡Y ojo que las primeras tormentas de mayo no se harán esperar!.
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Tormentas muy fuertes con granizo
A lo largo de la tarde de este miércoles lo avisos en varias provincias se han ido elevando a nivel naranja dado el recrudecimiento de la actividad tormentosa que estamos teniendo en España en el día de hoy. Hasta las nueve de la noche tenemos avisos naranjas por lluvias y tormentas en La Rioja, Soria, Zaragoza, Madrid, Guadalajara y sur de Ávila. Y por momentos se han ido activando y desactivando en Toledo, Cuenca y la Región de Murcia. Provincias donde el granizo ha estado hoy a la orden del día.
Mañana menos tormentas
El jueves será una jornada, en general, de tiempo algo más estable, aunque de madrugada continuarán las tormentas se prolonguen de las que van a caer aún esta noche todo en el norte peninsular. , De madrugada aún pueden dejar tormentas y luego ya deberían ser más débiles. Por la tarde crecerán nubes de evolución en las montañas del norte y del este, y otra vez podrá haber chubascos localmente fuertes en esas zonas de montaña y también aledañas: interior de Cataluña y sierras de Murcia, Albacete, Jaén o Granada. EN el resto de España asomará más el sol y las temperaturas subirán en la mayor parte del país. De nuevo con Murcia como capital más cálida, con 281; en Zaragoza y Lleida 27º y en el resto del orden de los 20’º a 25º. En Canarias habrá intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas más montañosas. Sin descartar alguna lluvia débil en otros puntos del interior y del este de estas islas más montañosas. Temperaturas suaves sin grandes cambios. Mínimas entre 17º y 19° y máximas de entre 22º y 25° en zonas costeras.
El viernes las lluvias en el este
La jornada del viernes primero de mayo estará marcada por la inestabilidad en la mitad oriental peninsular y área cantábrica. En esas zonas se esperan chubascos, especialmente por la tarde, que podrán estar acompañados de tormenta y ser localmente fuertes, incluso con granizo y rachas intensas de viento. El entorno de los Pirineos, Teruel, la Comunidad Valenciana, el este de Castilla La Mancha e interior de Murcia son las regiones con mayor probabilidad de estos chubascos intensos en este día festivo. En el resto, cielos en general poco nubosos o con nubes de evolución. Subirán las temperaturas y será un día de nuevo cálido o caluroso en la mayor parte de España salvo el área mediterránea donde el viernes, además de inestabilidad, llega un descenso de las temperaturas.
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