Roberto Brasero: "Las tormentas dan un respiro"

Tormentas muy fuertes con granizo

A lo largo de la tarde de este miércoles lo avisos en varias provincias se han ido elevando a nivel naranja dado el recrudecimiento de la actividad tormentosa que estamos teniendo en España en el día de hoy. Hasta las nueve de la noche tenemos avisos naranjas por lluvias y tormentas en La Rioja, Soria, Zaragoza, Madrid, Guadalajara y sur de Ávila. Y por momentos se han ido activando y desactivando en Toledo, Cuenca y la Región de Murcia. Provincias donde el granizo ha estado hoy a la orden del día.

Mañana menos tormentas

El jueves será una jornada, en general, de tiempo algo más estable, aunque de madrugada continuarán las tormentas se prolonguen de las que van a caer aún esta noche todo en el norte peninsular. , De madrugada aún pueden dejar tormentas y luego ya deberían ser más débiles. Por la tarde crecerán nubes de evolución en las montañas del norte y del este, y otra vez podrá haber chubascos localmente fuertes en esas zonas de montaña y también aledañas: interior de Cataluña y sierras de Murcia, Albacete, Jaén o Granada. EN el resto de España asomará más el sol y las temperaturas subirán en la mayor parte del país. De nuevo con Murcia como capital más cálida, con 281; en Zaragoza y Lleida 27º y en el resto del orden de los 20’º a 25º. En Canarias habrá intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas más montañosas. Sin descartar alguna lluvia débil en otros puntos del interior y del este de estas islas más montañosas. Temperaturas suaves sin grandes cambios. Mínimas entre 17º y 19° y máximas de entre 22º y 25° en zonas costeras.

El viernes las lluvias en el este

La jornada del viernes primero de mayo estará marcada por la inestabilidad en la mitad oriental peninsular y área cantábrica. En esas zonas se esperan chubascos, especialmente por la tarde, que podrán estar acompañados de tormenta y ser localmente fuertes, incluso con granizo y rachas intensas de viento. El entorno de los Pirineos, Teruel, la Comunidad Valenciana, el este de Castilla La Mancha e interior de Murcia son las regiones con mayor probabilidad de estos chubascos intensos en este día festivo. En el resto, cielos en general poco nubosos o con nubes de evolución. Subirán las temperaturas y será un día de nuevo cálido o caluroso en la mayor parte de España salvo el área mediterránea donde el viernes, además de inestabilidad, llega un descenso de las temperaturas.