Lluvias y tormentas ponen en aviso a varias comunidades por la llegada de una DANA este sábado

Las lluvias y las tormentas activarán este sábado avisos en distintos puntos de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Melilla, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La jornada estará marcada por una situación de inestabilidad generalizada en buena parte de la Península, con chubascos que podrán ser moderados y, en algunas zonas, localmente fuertes.

En concreto, la AEMET ha establecido avisos por lluvias y tormentas en Córdoba, Jaén y Melilla. Además, habrá avisos exclusivamente por tormentas en varias provincias de Castilla y León —Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora—, en Guadalajara y en la Sierra de Madrid. La previsión apunta a que estos fenómenos podrán desarrollarse de forma irregular pero con suficiente intensidad como para alterar la actividad cotidiana en las zonas afectadas.

El organismo meteorológico explica que la presencia de aire frío en altura y la formación de una pequeña dana en el mar de Alborán serán los principales factores que mantendrán el tiempo revuelto durante toda la jornada. Ese escenario favorecerá la aparición de nubosidad de evolución y de tormentas más activas en amplias áreas del interior peninsular. Las zonas con mayor probabilidad de registrar estos episodios serán los sistemas Central y Bético, la cordillera Cantábrica, los Pirineos y diferentes áreas de la meseta norte y del centro de Andalucía.

Melilla y el sureste peninsular, en alerta por precipitaciones intensas

Asimismo, la inestabilidad podría extenderse también a ambas mesetas y a Extremadura, donde no se descartan precipitaciones acompañadas de aparato eléctrico. Durante la madrugada, además, podrían darse lluvias débiles o moderadas en los litorales del sureste y en Melilla, con posibilidad de que localmente sean fuertes y vayan asociadas a tormenta. Por la tarde, un flujo de norte oscurecerá los cielos en el Cantábrico, con la aparición de nubes bajas.

En Canarias, la situación será algo distinta, aunque tampoco completamente estable. Se prevén cielos nubosos y precipitaciones débiles en las islas más montañosas, sin descartar algunos chubascos aislados en las zonas altas. De forma paralela, la AEMET advierte de la presencia de brumas y bancos de niebla en áreas de montaña y en el interior de Galicia, así como de calima en el tercio oriental peninsular y en Baleares.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el Cantábrico oriental, mientras que en el resto del país se mantendrán sin cambios o tenderán a subir ligeramente. Las mínimas, por su parte, ascenderán en el sistema Ibérico y en el noreste, aunque bajarán de forma suave en el resto del territorio. En Canarias, tanto las máximas como las mínimas experimentarán variaciones leves, con una ligera bajada de las primeras y un pequeño ascenso de las segundas.

Respecto al viento, predominará la componente este en la Península y Baleares, aunque en Galicia y el Cantábrico soplará del norte. En los litorales se esperan intervalos de viento moderado, con rachas más intensas en el Estrecho y en el sudeste peninsular. En Canarias, el alisio soplará con intensidad moderada.

La jornada de este sábado dejará, en definitiva, un panorama meteorológico cambiante, con protagonismo para las tormentas, las lluvias y la nubosidad en buena parte del país.

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