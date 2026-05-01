Mercedes Martín: "Mañana sábado las tormentas serán fuertes"

El tiempo se complica desde este viernes 1 de mayo, tras una mañana muy templada y con sensación de bochorno en el este y el área mediterránea. A las 9:30h ya se superaban los 20 grados en varios puntos: Andratx (Baleares) registraba 21,1ºC; Almería, 20,9ºC; Reus, 20,6ºC; Murcia, 20,3ºC y Málaga, 20ºC.

Durante la tarde, los chubascos podrán ser intensos en puntos del norte y del este peninsular. Se han activado avisos por lluvias y tormentas que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Avisos lluvias y tormentas | Antena 3 Noticias

Las áreas con mayor probabilidad de tormentas fuertes serán el entorno de los Pirineos, Teruel, la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha y el interior de Murcia. Allí, las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, aunque con nubes de evolución y alguna tormenta aislada.

Sábado, 2 de mayo

Mañana sábado, la inestabilidad se mantendrá e incluso se intensificará en algunas zonas. En el entorno de los Pirineos y el nordeste peninsular podrán registrarse tormentas muy fuertes, con acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. También hay avisos activados en el interior del este, donde se podrían alcanzar los 20 litros en una hora.

Avisos lluvias y tormentas | Antena 3 Noticias

Las tormentas afectarán principalmente al norte y al este de la península, mientras que en el oeste y suroeste de Andalucía el tiempo será más estable, con muy baja probabilidad de lluvias.

Las temperaturas bajarán de forma generalizada, sobre todo en el interior y en el norte. En algunos puntos el descenso superará los 5 grados respecto a días anteriores. Aun así, no se espera frío, sino valores más propios de la época del año. Las máximas se situarán entre los 18 y los 22 grados en buena parte del norte y del centro, mientras que en el sur y el área mediterránea se alcanzarán los 24 o 25 grados.

Domingo, 3 de mayo

El domingo, la inestabilidad se desplazará hacia el este y alcanzará también a Baleares, donde podrán registrarse chubascos y tormentas.

En Canarias predominarán los intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve.

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