Vota la mejor foto del mes de abril de 2026

Abril nos ha ofrecido un despliegue de luz, color y vida, un mes en el que la primavera se adueña del paisaje mientras el invierno se despide.

Ha habido días de cielos claros y otros cubiertos de nubarrones. De tormentas eléctricas y de atardeceres junto al mar con el horizonte teñido de oro y naranja. Ahora llega el momento de decidir cuál de todas estas imágenes merece convertirse en la mejor foto del tiempo del mes de abril.

Cada candidata captura un instante irrepetible de este estallido primaveral. Hay mares en calma y pasarelas de madera que conducen hacia amaneceres serenos, campos que se cubren de flores y un verde intenso bajo montañas aún nevadas. También acantilados golpeados por olas gigantes y cielos rasgados por rayos que iluminan pueblos.

¿Cómo participar? Votar es muy sencillo y supone un reconocimiento directo a quienes están detrás de la cámara. Con tu elección elogias la paciencia de quien espera la ola perfecta rompiendo contra las rocas, el ojo atento de quien sigue el avance de una tormenta o la mirada sensible de quien sabe encontrar armonía en un atardecer tranquilo junto al agua o en un valle que despierta cubierto de flores.

Entra en la sección ‘Tus Imágenes’ de nuestra web, donde encontrarás las fotos seleccionadas por comunidad autónoma. Revisa las candidatas: cada imagen ha sido escogida por nuestro equipo entre todas las enviadas por el público durante el mes. Haz clic en la casilla de la que más te guste.

Recuerda que cada usuario puede elegir una sola foto favorita. Con tu voto ayudarás a coronar la imagen más espectacular de abril de 2026. Muy pronto daremos a conocer la fotografía ganadora. No te quedes sin participar y haz que tu elección marque la diferencia.

Vota tu favorita

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