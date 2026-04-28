Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Fotos Espectadores

Vota la mejor foto del mes de abril de 2026

Descubre las mejores instantáneas captadas por nuestros espectadores en este mes de primavera.

Las mejores fotos de abril de 2026

Las mejores fotos de abril de 2026Antena 3 Noticias

Publicidad

Belén Montero
Publicado:

Abril nos ha ofrecido un despliegue de luz, color y vida, un mes en el que la primavera se adueña del paisaje mientras el invierno se despide.

Ha habido días de cielos claros y otros cubiertos de nubarrones. De tormentas eléctricas y de atardeceres junto al mar con el horizonte teñido de oro y naranja. Ahora llega el momento de decidir cuál de todas estas imágenes merece convertirse en la mejor foto del tiempo del mes de abril.

Cada candidata captura un instante irrepetible de este estallido primaveral. Hay mares en calma y pasarelas de madera que conducen hacia amaneceres serenos, campos que se cubren de flores y un verde intenso bajo montañas aún nevadas. También acantilados golpeados por olas gigantes y cielos rasgados por rayos que iluminan pueblos.

¿Cómo participar? Votar es muy sencillo y supone un reconocimiento directo a quienes están detrás de la cámara. Con tu elección elogias la paciencia de quien espera la ola perfecta rompiendo contra las rocas, el ojo atento de quien sigue el avance de una tormenta o la mirada sensible de quien sabe encontrar armonía en un atardecer tranquilo junto al agua o en un valle que despierta cubierto de flores.

Entra en la sección ‘Tus Imágenes’ de nuestra web, donde encontrarás las fotos seleccionadas por comunidad autónoma. Revisa las candidatas: cada imagen ha sido escogida por nuestro equipo entre todas las enviadas por el público durante el mes. Haz clic en la casilla de la que más te guste.

Recuerda que cada usuario puede elegir una sola foto favorita. Con tu voto ayudarás a coronar la imagen más espectacular de abril de 2026. Muy pronto daremos a conocer la fotografía ganadora. No te quedes sin participar y haz que tu elección marque la diferencia.

Vota tu favorita

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

Las mejores fotos de abril de 2026

Vota la mejor foto del mes de abril de 2026

Roberto Brasero

Roberto Brasero anuncia "tormentas muy fuertes con granizo"

Imagen de César Gonzalo

Llega una oleada de chubascos con tormentas generalizadas: la previsión de César Gonzalo

La previsión del tiempo de Mercedes Martín
La previsión

Mercedes Martín: "Más tormentas para mañana y el miércoles bajarán las temperaturas"

Imagen de César Gonzalo
Tiempo inestable

Lunes marcado por un ligero ascenso térmico, pero se espera la llegada de chaparrones: la previsión de César Gonzalo

Imagen de archivo de lluvias.
La Previsión

Tormentas y lluvias en el norte frente a un tiempo estable y más cálido en el sur

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé lluvias en el Cantábrico, Pirineos y valle del Ebro, con viento fuerte en el Estrecho y temperaturas al alza en el sur.

Un rayo cae este martes sobre San Sebastián durante una tormenta.
TIEMPO

Lluvias y tormentas ponen en aviso a varias comunidades por la llegada de una DANA este sábado

Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Melilla registrarán avisos meteorológicos, con fenómenos que podrían ser localmente fuertes.

Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Fin de semana de tormentas y ambiente cálido"

Roberto Brasero avisa: "Una pequeña DANA dejará más tormentas"

Roberto Brasero avisa: "Una pequeña DANA dejará más tormentas"

Imagen de César Gonzalo

Las tormentas llegan para quedarse hasta el domingo: la previsión de César Gonzalo

Publicidad