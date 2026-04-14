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El fenómeno del 'Superniño' pone a España en alerta por calor extremo este verano

Lo que sucede en el océano Pacífico acaba influyendo en Europa y todo apunta a que tendremos un verano muy caluroso.

Alerta por temperaturas extremas este verano

Alerta por temperaturas extremas este veranoEuropa Press

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Anna Martín
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Acaba de empezar la primavera y ya se han superado los 30 grados centígrados en algunas regiones del país, pero lo peor aún está por llegar, a pesar de estar hablando ya de temperaturas propias de julio.

Llama la atención, especialmente, el caso del norte del país, donde no suele hacer tanto calor por estas fechas y el clima tiende a ser más fresco. Actualmente, los valores altos empiezan a repetirse con más facilidad.

En España, ya es costumbre que el verano no de tregua con el calor, pero este año todo apunta a que se intensifique con la aparición de un fenómeno climático que ocurre en el Pacífico tropical: el 'Superniño'. Este suceso climático influye en la circulación atmosférica global, dado que se produce cuando el calentamiento anómalo del océano altera los patrones de viento y presión que se propagan a otras regiones del planeta.

Así es el 'Superniño' que amenaza España

El fenómeno del 'Niño' en su versión más intensificada, denominada el 'Superniño', azotará el país en un par de meses. Y es que cuanto más potente es este, más alta es la temperatura media del agua del Pacífico y su repercusión sobre nuestro continente, es por eso que la previsión apunta a un calor extremo este verano.

Sus efectos no son directos ni lineales, es decir, no es posible afirmar que "El Niño causa calor en España" como una relación simple. Este fenómeno, realmente, lo que hace es modificar la probabilidad de ciertos escenarios meteorológicos, cosa que en Europa, por ejemplo, suele tender a favorecer veranos más cálidos o patrones atmosféricos más persistentes, pero siempre dentro de un sistema mucho más amplio.

Este suceso meteorológico influye en la dinámica atmosférica habitual del sur de Europa, donde las masas de aire cálido procedentes del norte de África afectan de manera directa las condiciones en España. Esto se traduce en veranos en los que las olas de calor pueden ser más frecuentes, más largas o llegar antes, pero también un aumento sostenido de las temperaturas.

Pero, a pesar de esta predicción, conviene no perder de vista algo importante: hablar de las temperaturas de verano en abril no es una certeza absoluta, sino una proyección basada en tendencias y probabilidades.

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