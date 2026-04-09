Tendremos por delante dos días de verano, pero terminaremos la semana de invierno: la previsión de César Gonzalo

En lo que queda de semana, nos va a dar tiempo a encontrarnos con dos estaciones y ninguna será la primavera. Tendremos dos días de verano, lo sentiremos durante esta tarde y también mañana viernes. Pero durante el sábado las temperaturas se desplomarán, para dejarnos ambiente invernal que se acentuará en el domingo. Todo debido a cambios extraordinarios en las temperaturas.

Verano de golpe

Jueves de ascenso extraordinario de las máximas. Es decir, los termómetros ganarán más de 10º de golpe en el oeste. Ascenso más suavizado, pero palpable que también llegará al resto del país. Con estos mimbres vamos a rozar los 30 ºC durante la tarde. Se prevén 28º en capitales como Soria, Madrid, Toledo, Badajoz, Pontevedra. Los 30º se alcanzarán en Zaragoza y Lleida; los 29º se rozarán en Ourense, Logroño y Granada. Atención a los 31º previstos en Almería será la más alta del país. Las más bajas se esperan en Santander y Ceuta con 19º. Asimismo, en Canarias con 21º a nivel del mar.

Se van a las lluvias

A lo largo de la mañana irán abandonando el oeste de Andalucía, aún podrán escaparse algún chubasco puntual en Cádiz y Málaga a lo largo de la tarde. También se prevén en zonas de montaña de Extremadura, norte de Castilla y León y cordillera cantábrica. Se activa el aviso de nivel amarillo en Asturias por chubascos que podrán ser puntualmente fuertes. En Canarias, los avisos se activan por viento y oleaje. Olas que el caso de Lanzarote eleva el aviso a naranja, por las de más de 6 metros de altura. Además, en el norte de las islas se esperan lluvias débiles. Mañana, viernes, de nuevo podrán repetir en Canarias. Y en la península en el oeste, por la tarde regresarán los chubascos.

No cambien el armario

Que nadie se confíe y piense en guardar definitivamente la ropa de invierno. Porque un frente atlántico, durante el fin de semana, traerá un descenso extraordinario de las temperaturas máximas. Para dejarnos un fin de semana con temperaturas propias del invierno. Además, durante el sábado las lluvias recorrerán la península, incluso la nieve podrá aparecer a partir de unos 700 metros a 1.000 metros durante la noche. Nevadas que podrían continuar en la madrugada del domingo, con lluvias que irán remitiendo en casi todo el país, salvo en el este. Terminaremos la semana con valores quedarán muy lejos de los casi 30º de hoy. No pasarán de los 8º en Soria y Pamplona; En el centro quedarán por debajo de los 15ºC. Donde se mantendrán aún de primavera será en Andalucía y costas del Mediterráneo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.