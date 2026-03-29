Diez comunidades en aviso por un temporal de viento, nieve y lluvias intensas

El viento pondrá este domingo en aviso a diez comunidades autónomas, con Cataluña en nivel rojo, mientras que las temperaturas máximas bajarán en la mayor parte de España, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las comunidades afectadas por avisos meteorológicos de distinto nivel son Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. El episodio dejará además nevadas, lluvia intensa en algunos puntos y fenómenos costeros adversos en el litoral mediterráneo.

Cataluña será la zona más castigada por el temporal, con aviso rojo por viento en Barcelona y en el Prepirineo, así como en Girona y su Pirineo, donde se esperan rachas máximas de hasta 140 kilómetros por hora de componente norte. A ello se sumarán avisos naranjas por nieve y viento en el litoral.

También se han activado avisos naranjas en Aragón, por viento y nevadas; en Baleares, por viento y fenómenos costeros; y en la Comunitat Valenciana, igualmente por viento y temporal marítimo.

Según Aemet, el episodio estará provocado por un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo y la entrada de una masa de aire de origen polar sobre la Península y Baleares. Esta situación dejará cielos nubosos o cubiertos en el archipiélago, en el tercio norte peninsular y en áreas de montaña, mientras que el resto del país registrará intervalos nubosos o cielos poco nubosos.

Las precipitaciones afectarán al área cantábrica, el alto Ebro, el norte de la Ibérica y los Pirineos, además de Baleares y el litoral de Barcelona, donde podrían ser localmente fuertes y acompañarse de tormentas ocasionales. La cota de nieve se desplomará hasta situarse en torno a los 500 y 800 metros en la mayor parte del territorio, e incluso entre 300 y 500 metros en el nordeste.

Eso hará que buena parte de las precipitaciones caigan en forma de nieve, con acumulaciones más destacadas en el Cantábrico, Pirineos, norte de la Ibérica y sierras de Baleares.

En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte de las islas y más despejados en el sur, con alisio y algunos intervalos fuertes.

Las temperaturas máximas descenderán en casi todo el país, con bajadas localmente notables en el interior del tercio oriental. Solo en los litorales del sur peninsular tenderán a subir. Las mínimas, por su parte, aumentarán en el extremo nordeste y en el bajo Guadalquivir, pero bajarán en Baleares, Galicia y zonas de las Béticas. También se prevén heladas en áreas de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular, así como en la meseta Norte.

El viento, unido al frío, dejará una sensación térmica especialmente baja en el nordeste. Entre las capitales de provincia, Sevilla y Huelva marcarán las máximas más altas, con 23 grados, mientras que Teruel registrará la mínima más baja, con -1 grado.

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