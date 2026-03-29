Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

AEMET

Diez comunidades en aviso por un temporal de viento, nieve y lluvias intensas

Cataluña concentra los avisos más graves por un episodio de viento que afectará también a Aragón, Baleares, Castilla y León, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana.

Fuerte racha de viento

Fuerte racha de vientoEuropa Press

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

El viento pondrá este domingo en aviso a diez comunidades autónomas, con Cataluña en nivel rojo, mientras que las temperaturas máximas bajarán en la mayor parte de España, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las comunidades afectadas por avisos meteorológicos de distinto nivel son Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. El episodio dejará además nevadas, lluvia intensa en algunos puntos y fenómenos costeros adversos en el litoral mediterráneo.

Cataluña será la zona más castigada por el temporal, con aviso rojo por viento en Barcelona y en el Prepirineo, así como en Girona y su Pirineo, donde se esperan rachas máximas de hasta 140 kilómetros por hora de componente norte. A ello se sumarán avisos naranjas por nieve y viento en el litoral.

También se han activado avisos naranjas en Aragón, por viento y nevadas; en Baleares, por viento y fenómenos costeros; y en la Comunitat Valenciana, igualmente por viento y temporal marítimo.

Según Aemet, el episodio estará provocado por un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo y la entrada de una masa de aire de origen polar sobre la Península y Baleares. Esta situación dejará cielos nubosos o cubiertos en el archipiélago, en el tercio norte peninsular y en áreas de montaña, mientras que el resto del país registrará intervalos nubosos o cielos poco nubosos.

Las precipitaciones afectarán al área cantábrica, el alto Ebro, el norte de la Ibérica y los Pirineos, además de Baleares y el litoral de Barcelona, donde podrían ser localmente fuertes y acompañarse de tormentas ocasionales. La cota de nieve se desplomará hasta situarse en torno a los 500 y 800 metros en la mayor parte del territorio, e incluso entre 300 y 500 metros en el nordeste.

Eso hará que buena parte de las precipitaciones caigan en forma de nieve, con acumulaciones más destacadas en el Cantábrico, Pirineos, norte de la Ibérica y sierras de Baleares.

En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte de las islas y más despejados en el sur, con alisio y algunos intervalos fuertes.

Las temperaturas máximas descenderán en casi todo el país, con bajadas localmente notables en el interior del tercio oriental. Solo en los litorales del sur peninsular tenderán a subir. Las mínimas, por su parte, aumentarán en el extremo nordeste y en el bajo Guadalquivir, pero bajarán en Baleares, Galicia y zonas de las Béticas. También se prevén heladas en áreas de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular, así como en la meseta Norte.

El viento, unido al frío, dejará una sensación térmica especialmente baja en el nordeste. Entre las capitales de provincia, Sevilla y Huelva marcarán las máximas más altas, con 23 grados, mientras que Teruel registrará la mínima más baja, con -1 grado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alerta roja en el Pirineo de Girona por viento y temporal marítimo en Menorca

Olas de 9 metros y sin tráfico marítimo antes de que se active la alerta roja en Menorca

Publicidad

El Tiempo

Fuerte racha de viento

Diez comunidades en aviso por un temporal de viento, nieve y lluvias intensas

Imágenes de las procesiones de hacen estación de penitencia

Arranca la Semana Santa con dudas en el cielo: qué zonas podrían ver afectadas sus procesiones

La previsión de Roberto Brasero para Semana Santa

La previsión de Roberto Brasero para Semana Santa: "Llega un cambio brusco de tiempo"

Imagen de César Gonzalo
Previsión Semana Santa

Semana Santa de invierno en su inicio y muy primaveral en su final: toda la previsión de César Gonzalo

Las mejores fotos de marzo 2026
Tus imágenes

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de marzo 2026

Roberto Brasero avanza el tiempo para Semana Santa: "Sin borrascas... de momento"
La previsión

Roberto Brasero avanza el tiempo para Semana Santa: "Sin borrascas... de momento"

Nubes sí vamos a tener y lluvias en el norte peninsular. Y un ambiente fresco para empezar la Semana Santa. Pero de momento no se ve en el pronóstico ninguna borrasca que amenace con lluvias generalizadas o una semana santa pasada por ahora. ¿Y esto ya es seguro al 100%? Pues la verdad es que no: algún año el pronóstico ha dado un vuelco el mismo lunes santo

La previsión para Semana Santa
La previsión

Mercedes Martín advierte: "Sol al inicio y dudas desde el Jueves Santo"

Los modelos meteorológicos apuntan a un inicio estable en gran parte de España, pero abren la puerta a un cambio de tiempo en la segunda mitad de la semana, con la posible llegada de una borrasca por el sur.

Imagen de César Gonzalo

Se desploman las temperaturas para dejarnos un frío comienzo de la Semana Santa: César Gonzalo avanza la previsión

Roberto Brasero avisa del tiempo que viene antes de Semana Santa: "Noches más frías y tardes más frescas"

Roberto Brasero avisa del tiempo que viene antes de Semana Santa: "Noches más frías y tardes más frescas"

Borrasca Therese en Canarias

Viviendas inundadas, carreteras anegadas, rescates y vecinos aislados en Canarias por el paso de Therese

Publicidad