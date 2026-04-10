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Roberto Brasero avisa del vuelco del tiempo este fin de semana: "¡20° menos en solo dos días!"

Mañana sábado llegarán más lluvias y tormentas y con el inicio del descenso térmico también llegarán nevadas a las sierras. El domingo hará más frío y las lluvias en el Mediterráneo podrán dejar chubascos de barro.

La previsión del tiempo de Roberto Brasero

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Roberto Brasero
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Llega el cambio de tiempo justo para el fin de semana, porque a partir del lunes amanecerá con frío pero luego irán subiendo las temperaturas a lo largo de la semana y volverá el calor. Antes, este viernes ya tenemos calor de 30º en buena parte de España pero durante el fin de semana bajarán de 15º a 20º en muchas zonas, como venimos contando estos días atrás. Si esta semana hemos tenido una montaña rusa de temperaturas, para el fin de semana nos toca la parte de la bajada brusca, el tobogán de pronunciada pendiente descendente.

Lluvias y nevadas

Este sábado tendremos ya en la península el frente frío que nos trae este cambio de tiempo. Es un frente frío activo que dejará lluvias en amplias zonas del territorio. Las precipitaciones avanzarán de oeste a este. Mañana las precipitaciones serán abundantes en el Cantábrico, también en zonas montañosas del norte y del centro peninsular, y en el sureste, donde podrían ir acompañadas de tormenta, incluso algunas fuertes en zonas del centro y oeste de Andalucía.

En Canarias, habrá lluvias en el norte de las islas más montañosas entre el viernes y el sábado. Estas precipitaciones también podrán afectar a Fuerteventura y en menor medida a otros puntos del sur de las islas. También habrá rachas muy fuertes de viento y las temperaturas no experimentarán grandes cambios.

Bajan las temperaturas

Tras el frente irá entrando aire muy frío, por lo que la cota de nieve se desplomará y por la tarde se situará a tan solo unos 800 m. Además, el viento soplará con fuerza y ello dará lugar a una sensación de frío más intensa. Las temperaturas van a bajar en la mayor parte del territorio, salvo en Cataluña. Este descenso puede ser muy acusado en el Cantábrico y en Galicia, así como en otras zonas del tercio norte. Por ejemplo, Lugo, pasará de rozar los 30° el viernes a no llegar a 15° el sábado, y algo similar sucederá en ciudades como Pamplona o Burgos.

El domingo más frío

El domingo seguirán bajando las temperaturas. Este día de forma más acusada en el este de la península y en Baleares. El ambiente será frío para la época del año. Si hoy tenemos temperaturas máximas de más de 10° por encima de lo normal según la AEMET, el domingo las temperaturas máximas quedarán entre 5 y 10°. Por debajo de lo habitual. Así, por ejemplo, Burgos, Soria o Teruel apenas alcanzarán el domingo 9º o 10° después de haber superado los 28° hoy. ¡20° menos en solo dos días! Habrá algunas heladas, este día, en zonas de montaña y de la meseta norte.

Seguirán el domingo las precipitaciones en el extremo norte, en la mitad de este peninsular y en Baleares. Localmente podrán ser fuertes y seguirá nevando a partir de unos 800 a 1000 m. Estas nevadas podrán ser copiosas en zonas de montaña. A partir del LUNES comenzará a imponerse de nuevo el tiempo anticiclónico. Aún podrán producirse este día chubascos en Cataluña y en Baleares. También, de forma más dispersa, en el extremo norte. La tendencia es que estos chubascos vayan a menos. Los cielos estarán poco nubosos en el resto del país y eso sí, todavía amaneceremos el lunes con frío como si fuera todavía el mes de marzo.

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