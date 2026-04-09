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Roberto Brasero: "Cambio de tiempo a la vista, del verano a las nevadas"

Por un lado, por la subida de temperaturas que mañana nos dejará un día de verano. Por otro por el descenso que vendrá a renglón seguido y durante el fin de semana nos volverá a traer el frío e incluso nevadas como en invierno.

Roberto Brasero

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Roberto Brasero
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Del verano al invierno

Cambio de tiempo a la vista. Este viernes, subirán más las temperaturas, salvo en el suroeste y Canarias donde apenas cambiarán. Ahí podremos tener lluvias con viento fuerte y oleaje en el archipiélago y con tormentas en zonas de Extremadura, oeste de Andalucía o La Mancha por la tarde. EN el resto de España será un día que podría parecer de junio, con máximas de 30º en Bilbao y Guadalajara o 31 en Toledo y Zaragoza. Mañana bajarán las temperaturas hasta 7º en amplias zonas del norte, centro e interior del este peninsular. En el resto, la bajada será ligera y en Canarias sin cambios.

Vuelven las nevadas

Además el sábado tendremos un frente entrando por el noroeste que irá dejando lluvias y se juntará con las tormentas del sur, para dejarnos chubascos tormentosos que pueden ser localmente fuertes y acompañados de granizo en Andalucía, de corta duración pero con fuertes rachas de viento, y lluvias más persistentes y generalizadas en el área cantábrica y Pirineos. El frente barrerá toda la franja central de la península a partir de la tarde y se dirigirá hacia el este. Y no solo lluvia. Se espera un importante descenso de la cota de nieve en la mitad norte peninsular, con nevadas por encima de unos 800-1000 m desde el sábado por la tarde en la cordillera Cantábrica e Ibérica Norte, trasladándose por la tarde noche al sistema central.

Domingo de invierno

El domingo las precipitaciones continuarán barriendo la mitad este peninsular, con tramontana en aumento que soplará con rachas muy fuertes y temporal marítimo asociado. Seguirá las nevadas en la cordillera Cantábrica e Ibérica Norte, y se extenderán a puntos del este de Castilla y León, sistema Central oriental, Ibérica Sur y Pirineos, sin descartar que los chubascos den lugar localmente a descensos de cota por debajo de los 800 metros, según la previsión que publica AEMET en una nota informativa que ha emitido este jueves. Las lluvias llegarán a las comunidades del Mediterráneo y Baleares donde llegará también calima y podríamos tener lluvias de barro. Las temperaturas se desplomarán tanto las mínimas como las máximas en la mayor parte de la península, salvo la franja más occidental, y en Baleares. En Canarias ligero ascenso. Contrastan valores como los 28º que se alcanzarán mañana en Soria y los 8ºde máxima que se esperan el domingo; en Bilbao o Guadalajara de los 30º bajaremos a 15º, la mitad. Y en Zaragoza de los 31ºde mañana a un domingo de 12º de máxima y con cierzo. Y es que el viento frío será quizá la característica de un domingo que volverá a tener aspecto invernal.

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