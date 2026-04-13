Roberto Brasero avanza el tiempo de los próximos días: "Escalera al calor"

Este martes ya no se repetirán esos chubascos tormentos y algunos fuertes que hemos tenido hasta hoy mismo en el sureste peninsular. El viento también irá amainando aunque todavía soplará con fuerza la tramontana en Girona y en Menorca. El cierzo también dejará algunas rachas fuertes en los prelitorales de Tarragona y Castellón a primeras horas pero enseguida se debería ir calmando. El martes viene más tranquilo en general, y con menos nubes, aunque todavía las vamos a tener en Galicia y el área cantábrica, con algunas precipitaciones, débiles en general, y más probables en el noroeste. Martes de sol y de temperaturas más altas.

Menos heladas

Suben las mínimas, con menos heladas ya este martes y subirán sobre todo las máximas de por la tarde con 6 o 7 grados más que ayer en la mayor parte de España. Aun así nos esperan unas primeras horas de estas martes todavía frías en algunas zonas como Soria o Teruel capital, con mínimas de 0º y heladas previstas para las Parameras de Guadalajara y las Serranía de Cuenca, además de Sierra Nevadas y los Pirineos donde se esperan las más contundentes. Pero en la meseta norte ya helará menos y este miércoles ya desparecen todas completo.

Suben las temperaturas

Pero será el martes por la tarde cuando se note el ascenso más el ascenso térmico a la par de una generalizada estabilización del tiempo. Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, con hasta 8º más de subida respecto a las de hoy en interiores la mitad oeste. Pocos cambios en Canarias. De modo que esta semana que ha empezado con frío hoy lunes terminará con un fin de semana soleado y caluroso en toda España según lo que nos pitan hoy las previsiones

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