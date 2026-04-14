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95 años de la Segunda República: el día que España cambió y el debate que nunca terminó

Un viaje al nacimiento, los logros, las tensiones y el legado aún discutido de aquel periodo de nuestra historia.

Se cumplen 95 años de la Segunda República

Se cumplen 95 años de la Segunda República

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El 14 de abril de 1931 no es solo una fecha: es un punto de inflexión. España despierta ese día entre esperanza, incertidumbre y una profunda transformación política. La proclamación de la Segunda República abre una etapa tan ambiciosa como convulsa, cuyo eco sigue resonando casi un siglo después. Entre avances históricos y conflictos irreconciliables, su legado continúa dividiendo miradas.

Cuando todo parecía a punto de romperse

España llega a 1931 en un clima de desgaste político y social. La monarquía de Alfonso XIII arrastra el descrédito tras la dictadura de Primo de Rivera y unas elecciones municipales que, sin ser un plebiscito oficial, reflejan un claro cambio de ánimo en las ciudades. La calle habla, las instituciones se tambalean y el rey abandona el país. La República se proclama en un ambiente de euforia contenida y sensación de oportunidad histórica: no nace de una guerra, sino del pulso ciudadano.

El intento de reinventar un país

La Segunda República se presenta como un proyecto de modernización profunda. Bajo liderazgos como Manuel Azaña, se impulsa un sistema democrático con el Parlamento en el centro de la vida política y procesos electorales más limpios. Se reconocen derechos inéditos: el voto femenino, el divorcio, avances laborales y una apuesta decidida por la educación. España intenta, en pocos años, acortar distancias con otras democracias europeas.

La fractura que lo cambia todo

Pero el mismo impulso reformista genera resistencias. Las tensiones políticas, sociales y territoriales aumentan en un país profundamente dividido. La polarización se intensifica, la violencia aparece en las calles y la desconfianza entre bloques se hace estructural. En 1936, el conflicto estalla en forma de guerra civil, poniendo fin al experimento republicano y abriendo una de las etapas más traumáticas de la historia contemporánea de nuestro país.

Memoria en disputa: entre el homenaje y la impugnación

Hoy, los nombres propios de la República siguen generando debate. Figuras como Niceto Alcalá Zamora o Manuel Azaña son reivindicadas como referentes democráticos por algunos sectores. Sin embargo, la polémica se intensifica en torno a otros como Francisco Largo Caballero o Indalecio Prieto: sus estatuas, placas y nombres en calles se convierten en símbolos de una memoria dividida. Para unos, representan la lucha por los derechos; para otros, episodios cuestionables de un tiempo convulso. La historia, lejos de cerrarse, sigue en discusión.

95 años después: el pasado como espejo

Casi un siglo después, la Segunda República sigue siendo más que un capítulo histórico: es un reflejo en el que España se mira. De aquel periodo se reconocen avances decisivos, pero también errores que contribuyeron a la fractura social. Su legado influye en el debate político actual, en la forma de entender la democracia y en la gestión de la memoria colectiva. Entre la admiración y la crítica, la República permanece como una lección abierta: un recordatorio de lo que un país puede construir… y también de lo que puede perder.

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