España bajo la calima: qué es, cómo eliminarla y por qué afecta a la salud

La presencia de calima vuelve a afectar a distintos puntos de España, durante estos días se concentra principalmente en las regiones del sur y sureste de la península. Comunidades como Andalucía registran los niveles más elevados de polvo en suspensión, con especial incidencia en provincias como Málaga, Granada y Almería. En estos territorios, la entrada de aire procedente del norte de África ha generado cielos turbios y una reducción de la visibilidad, además de depósitos de polvo en superficies exteriores.

Este fenómeno también alcanza, aunque con menor intensidad, a otras zonas del interior peninsular, incluyendo áreas de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. En estos puntos, la calima se manifiesta de forma más ligera, sin llegar a los niveles registrados en el sur, pero con efectos perceptibles en la calidad del aire.

Según las previsiones, este episodio de calima tiene un carácter temporal. Se espera que la situación se mantenga durante el fin de semana, con una posible disminución progresiva a partir del domingo. La retirada del polvo en suspensión dependerá de la evolución de las masas de aire y de la posible llegada de precipitaciones, que podrían contribuir a limpiar la atmósfera en los días posteriores.

Qué es la calima y por qué se produce

Se trata de un episodio atmosférico vinculado a la circulación de vientos en capas altas que desplazan arena y polvo desde el norte de África hacia el territorio español. Estas partículas, en función de su concentración, pueden generar cielos turbios y depósitos visibles sobre superficies.

En los últimos días, este fenómeno ha provocado una reducción de la visibilidad y un aumento de los niveles de contaminación en el aire, con especial incidencia en zonas del sur y del centro peninsular.

Impacto en la salud

La calima puede afectar a la salud, especialmente en personas con patologías respiratorias, al facilitar la inhalación de partículas finas. También tiene consecuencias en la vida cotidiana, como la acumulación de polvo sobre vehículos, viviendas y mobiliario urbano.

Además, este tipo de episodios puede coincidir con lluvias, lo que da lugar al fenómeno conocido como lluvia de barro.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan limitar la exposición al aire libre en las horas de mayor concentración de partículas, especialmente en el caso de personas vulnerables.

En el ámbito doméstico, se aconseja mantener las ventanas cerradas durante los picos de polvo en suspensión y evitar la ventilación prolongada en esos momentos.

Para eliminar los restos de calima acumulados, se recomienda limpiar las superficies con agua, evitando el uso en seco, que puede dispersar las partículas. En el caso de vehículos, se aconseja realizar un lavado con agua abundante para prevenir daños en la pintura.

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