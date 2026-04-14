Roberto Brasero dice adiós a las heladas

Hoy martes hemos amanecido todavía con -1º Teruel capital y -1,2º en Molina de Aragón, provincia de Guadalajara. En los Pirineos han sido más contundentes las heladas un día más: -9,5º en Cap de Vaquèira y -9º en Port Ainé, ambios en Lleida, o -7,7º en Astún- La Raca (provincia de Huesca). Así como en Sierras de Nevada, donde han registrado casi 8 bajo cero en el observatorio del Radiotelescopio. El miércoles las heladas quedarán restringidas al área de Pineos y no serán tan fuertes como las de hoy mientras que en el resto de España amaneceremos con temperaturas en positivo. Por la tarde será en las montañas del este peninsular sonde más se note el ascenso de las máximas, con hasta 6 o 7 grados más que hoy, pero de nuevo tendremos una subida generalizada que se notará en toda España.

Llega el anticiclón

Este miércoles se irán afianzando las altas presiones y en ellas, la estabilidad se extenderá por el tiempo del mayor parte de España. El sol dominará el miércoles en general, salvo en Galicia y el área cantábrica donde seguirán las nubes. En Galicia podrían dejar alguna lluvia débil y en Asturias y Cantabria algún chubasco por la tarde en la cordillera. También en Canarias tendremos cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve y más soleado en el resto. Serán las probables las brumas y nieblas matinales sobre todo en zonas del oeste peninsular. El viento será fuerte en Canarias, el norte de Baleares y el Ampurdán y ya tendrá menos presencia en el resto de España. Eso permitirá un nuevo ascenso de las temperaturas. En Zaragoza y Málaga llegaremos el miércoles a los 25º y en Murcia 29º a la sombra.

Viene más calor

Para el jueves el anticiclón seguirá dominado el tiempo cielos poco nubosos o despejados, excepto en el norte y oeste peninsular y norte de Canarias donde habrá nubes, con alguna lluvia en Galicia por la mañana. Pero por la tarde ya se irá despejando y el viernes también predominará el sol en el noroeste. Dos días en los que seguiremos sumando grados y para el fin de semana la previsión es que puedan seguir subiendo todavía más las temperaturas

Suben los embalses

En la última semana han vuelto a subir, otro 0,2% de incremento, y están hoy de media en España al 83,7% de su capacidad. Un dato espléndido si lo comparamos con el promedio de los últimos diez años en esta misma semana y que es del 51,6%. Hoy los embalses están 22 puntos por encima de la media en esta fecha.

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