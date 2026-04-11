Diez comunidades en alerta por lluvia, viento y nieve

Este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología señala que predominarán cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, ya que pasará una masa de aire subtropical unida a un frente por el norte. Por ello, la lluvia, olas, viento y nieve han puesto en aviso a diez comunidades autónomas y Melilla. Mientras, A Coruña se encuentra en nivel naranja hasta las 23.59 horas por fenómenos y olas que podrán alcanzar los seis metros de altura.

Avisos por olas y lluvias

Los litorales asturianos, el cántabro, Lugo y Pontevedra, Vizcaya y la costa de Melilla también tienen un aviso por fenómenos costeros durante la jornada de este sábado. A esto se le añade aviso por vientos en Zaragoza, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Mientras, se registrarán avisos por nieve en Burgos, Soria, Pirineo navarro e Ibérica riojana. Se alcanzará una acumulación de hasta 5 cm y un peligro bajo. A su vez, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla; Ávila y Segovia, tendrán avisos por lluvias. En el resto del país caerán chubascos vespertinos acompañados de tormenta.

De acuerdo con la predicción de la AEMET, hay baja probabilidad de que estos avisos afecten al tercio oriental peninsular, este de la meseta sur, Baleares y sur de Galicia. Sin embargo, en regiones de Andalucía y entorno del Sistema Central, sin descartar Extremadura, hay posibilidades de que las lluvias sean fuertes y vengan acompañadas de granizo. Además, las precipitaciones podrán ser persistentes en el extremo oriental del Cantábrico.

Nieve y niebla

Este sábado, la cota de nieve descenderá hasta 800/1000 metros en el tercio norte, aunque localmente podrá bajar hasta los 500/700 m en el Cantábrico oriental al final del día. En entornos de montaña, los acumulados serán importantes y en montañas del norte se registrarán heladas débiles.

La predicción también indica que recoge brumas y bancos de niebla en el suroeste y tercio norte peninsular. Y una calima que dejará precipitaciones de barro en la Península y Baleares. En Canarias, los cielos estarán nubosos y se darán precipitaciones débiles en los nortes, mientras que al sur estarán poco nubosos.

Bajan las temperaturas

La AEMET señala que las máximas descenderán de manera general. En el sureste peninsular y especialmente en el centro norte y noroeste, estas bajadas serán notables, con caídas que podrán superar los 10-12 ºC. Por otro lado, las mínimas descenderán en todo el país menos en Baleares y tercios este y sur peninsulares, donde registrarán pocos cambios. También lo harán de forma notable en el noroeste. Las bajadas se darán al final del día en buena parte de la mitad norte peninsular. En el archipiélago canario, los valores térmicos estarán en ascenso ligero.

El viento soplará de flojo a moderado en la Península y Baleares, de componentes este y norte en el archipiélago y fachada oriental y de norte y oeste en el resto, con intervalos fuertes en litorales de Galicia y Alborán con rachas muy fuertes de cierzo en el Ebro. En Canarias, se dará viento fuerte del norte con rachas muy fuertes.

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