Pasaremos del verano al invierno por un gran choque de masas de aire, la previsión de César Gonzalo

El final de esta semana nos va a dejar un choque de masas de aire que dará lugar a un viernes con calor veraniego, y después a un fin de semana que se tornará invernal, con frío especialmente durante el domingo. Si hoy tenemos una masa de aire sahariana, que deja nuestros cielos envueltos en calima, a partir de mañana llegará una de origen polar.

Calima y tormentas

Así se presenta este viernes. Con calima que será abundante en el este de la península, polvo en suspensión que también se dejará notar en el centro. El tiempo más revuelto lo encontraremos en el suroeste, con la aparición de tormentas que podrán dejar algunos chubascos puntualmente fuertes en Extremadura el sur de Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y en el interior de Asturias. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos. Mientras en Canarias el fuerte viento alisio, volverá a dejar lluvias débiles en el norte de las islas, aún con fuerte oleaje y viento.

De verano

Esta tarde nos dejará temperaturas veraniegas. Con máximas que serán más elevadas que las de ayer, especialmente en el extremo norte. Se alcanzarán los 30ºC en numerosos puntos del interior y norte del Pañis Vasco. Incluso se van a superar en Ourense, Zaragoza, Lleida y Toledo donde llegarán a los 31ºC. Destacan capitales como Soria, Lugo, Bilbao y Pamplona donde alcanzarán unos muy cálidos 28º a 29 º grados.

No guarden el abrigo

No se confíen, porque la llegada de una masa de aire polar nos devolverá al invierno. Así que no guarden aún el abrigo. Con un sábado de desplome térmico en el norte, donde restarán hasta 10 ºC a las máximas de ayer y de menos calor en el resto. Para dar paso a un domingo más frío con valores invernales. No pasarán de los 9ºC en Soria, ni de los 10º en Segovia y Pamplona. Se prevén 11º en Teruel y Burgos. En el centro se quedará con unos 15ºC, en el Mediterráneo la bajada dejará unos 17ºC. Mientras, en el sur de invierno no podremos hablar, pero sí de temperaturas que se alejan de los 30º para rondar los 22ºC.

Frente atlántico

Mañana llega un sistema frontal que dejará lluvias que, desde el oeste, se irán extendiendo a casi toda la península. A partir del mediodía podrán dejar tormentas en el centro y la mitad sur. Además, la nieve puede regresar al norte, con nevadas que al final del sábado podrán aparecer a tan solo 1.000 metros en la mitad norte. Mientras tanto en el Mediterráneo la jornada arrancará con abundante calima, se irá retirando cuando al final del sábado las lluvias lleguen a esta zona. Durante el domingo será en la mitad este donde los paraguas sigan haciendo falta. Mientras tanto los grandes claros irán apareciendo por el oeste. Todo esto en un fin de semana, que estará marcado por la llegada de fuertes vientos de componente norte que dejarán fuerte viento y además oleaje en nuestras costas.

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