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Borrasca Therese

La crecida del barranco de Arguineguín afecta a 2.500 vecinos y deja a 60 de ellos incomunicados

La Policía Local de Mogán ha facilitado medicamentos con un dron a los vecinos aislados de El Caidero y La Culata.

Vecinos aislados

2.500 vecinos, afectados por las fuertes lluvias de la borrasca Therese | Antena 3 Noticias

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La borrasca Therese se resiste a abandonar las Islas Canarias donde ha dejado ya más de 1.000 incidencias causadas por la lluvia y los fuertes vientos.

Esta madrugada la peor parte la ha sufrido la isla de Gran Canaria, donde una fuerte tromba de agua sorprendía a los vecinos del sur y el este de la isla. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, informaba a primera hora de este lunes de que en la isla se ha vivido "una noche muy complicada que ha generado serios problemas" en San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía y ha propiciado un gran aumento del caudal del barranco de Arguineguín, en Mogán, lo que ha obligado a cerrar completamente la GC-505.

El cierre de esta carretera ha afectado a cerca de 2.500 vecinos que han quedado aislados durante la mañana hasta que un convoy formado por Guardia Civil y Bomberos ha podido acceder para acompañarlos a entrar y salir de sus casas. Otros 60 vecinos de los barrios de El Caidero y Vento, también en Mogán, están totalmente aislados por la inundación de un tramo de la carretera. La alcaldesa Onalia Bueno hace un llamamiento a la tranquilidad y pide paciencia a unos vecinos que están incomunicados desde el viernes: "Ayer la Policía Local les llevó medicamentos con un dron", explica Bueno.

Además, durante la mañana de este lunes, el barrio de La Culata, en Tejeda, ha quedado también incomunicado tras venirse abajo el muro de contención de la carretera y parte de la misma, dejando aislados a otros 100 vecinos.

Una decena de carreteras de la isla continúan cortadas por desprendimientos y dos colegios permanecen cerrados y otro con clases online durante este lunes. Los desprendimientos en las carreteras de acceso han obligado al cierre del CEO Tejeda y del CEIP Cercados de Espino, mientras que el CEIP La Ladera ofrece las clases virtuales a sus alumnos. Antonio Morales ha informado también de que hay muchas presas de la isla "llenas" y que durante la noche ha aumentado el nivel de la presa de las de Las Niñas, "que está a medio metro de que pueda aliviar". Si la presa rebosa, parte del agua podría aumentar el caudal del barranco de Arguineguín todavía más y empeorar la situación. La lluvia intensa y persistente de esta madrugada también ha afectado al municipio de Telde, al este de la isla, especialmente en el caudal del canal de Salinetas, y ha causado algunos daños en viviendas de Pozo Izquierdo, en la costa de Santa Lucía de Tirajana.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza la situación y mantiene la alerta por lluvia en las islas de El Hierro, La Palma. La Gomera, Tenerife y Gran Canaria y pide máxima precaución porque en las próximas horas podría volver a llover con fuerza en varias zonas del archipiélago.

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