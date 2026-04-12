El tiempo da un giro invernal: bajan las temperaturas y regresan las lluvias y nevadas este domingo en España

El tiempo dará un giro significativo este domingo en gran parte del país, con un descenso acusado de las temperaturas y la llegada de inestabilidad atmosférica que dejará lluvias, nieve y rachas intensas de viento en numerosas regiones. Así lo indica la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha activado avisos en buena parte del territorio.

Precipitaciones más intensas en el sureste

La situación viene provocada por la entrada de un frente frío que recorrerá la mitad oriental de la Península y Baleares, unido a la aparición de una borrasca en el Mediterráneo. Esta combinación favorecerá un aumento de la nubosidad y precipitaciones, que serán más frecuentes e intensas en el este y sur peninsular. En estas zonas, especialmente en Andalucía oriental, la Región de Murcia, Albacete y la provincia de Alicante, se esperan chubascos que podrían ir acompañados de tormenta e incluso granizo de forma puntual.

En el norte, Galicia y la cornisa cantábrica también registrarán cielos muy nubosos con lluvias y chubascos, que en algunos puntos podrían alcanzar intensidad fuerte. En contraste, otras áreas del interior peninsular tendrán intervalos nubosos y precipitaciones más débiles y dispersas, aunque no se descarta algún episodio ocasional.

Descenso térmico

Uno de los aspectos más destacados de la jornada será la bajada generalizada de las temperaturas. Las máximas descenderán de forma notable en amplias zonas, especialmente en el centro y la mitad este, donde incluso podrían registrarse caídas extraordinarias en el nordeste. Las mínimas también irán en descenso, con posibilidad de heladas débiles en áreas de montaña del norte.

La nieve volverá a aparecer en cotas relativamente bajas para la época en el extremo norte, situándose entre los 800 y 1.100 metros, con posibilidad de descensos puntuales aún mayores. En zonas montañosas del centro y este, las nevadas serán más débiles y se producirán a partir de cotas más elevadas.

El viento será otro de los protagonistas, soplando de componente norte y oeste con intensidad moderada, aunque con intervalos fuertes y rachas muy intensas en algunas áreas. Destacarán fenómenos como el cierzo en el valle del Ebro, la tramontana en el Ampurdán y el poniente en el Estrecho, además de condiciones adversas en zonas costeras.

Asimismo, la presencia de polvo en suspensión en el este peninsular y Baleares podría dar lugar a precipitaciones en forma de barro. Con este panorama, el domingo se presenta con un ambiente plenamente invernal, marcado por la inestabilidad y el descenso térmico en gran parte de España.

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