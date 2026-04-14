Xi Jinping cree que España y China están "en el lado correcto de la historia" y Sánchez destaca que las relaciones de ambos países "gozan de buena salud"

"En lado correcto de la historia", ahí es donde sitúa el presidente chino a su país y a España frente a la "ley de la selva". En la segunda jornada de agenda oficial del viaje que el presidente Pedro Sánchez está llevando por el país asiático el plato fuerte ha sido la reunión con el mandatario Xi Jinping.

Xi Jinping se mostró en sintonía con la postura española ante la guerra en Irán. Destacó el presidente chino que tanto España como su país defienden el derecho internacional que ha sido "gravemente socavado". El presidente chino insistió en que ambos países tienen principios que apuestan por la justicia y rechazan que el mundo vuelva a "la ley de la selva". Pedro Sánchez y Xi Jinping se reunieron en el Gran Palacio del Pueblo.

Tras la reunión, Pedro Sánchez ha dado una rueda de prensa en la que ha asegurado que "las relaciones bilaterales entre China y España gozan de muy buena salud". El presidente español ha manifestado que "vivimos un tiempo de cambio en el que el orden internacional que vivimos desde la segunda mitad del S.XX está siendo socavado". España, ha dicho, apuesta por un orden internacional "renovado" que durante tantos años ha garantizado la paz.

Sánchez ha marcado tres objetivos en esta visita a China. "El primero es la constatación de que las relaciones bilaterales entre China y España gozan de muy buena salud y por ello hemos elevado nuestra interlocución política con China al mayor nivel de los últimos 53 años. En esta visita hemos establecido un diálogo estratégico que es el mecanismo emplean las autoridades chinas con aquellos países con quienes mantiene una relación más estrecha y mas estable. Los 19 acuerdos que firmaremos esta tarde dan buena cuenta de la importancia que China concede a sus relaciones con España y de la fortaleza del vínculo que estamos construyendo".

El segundo objetivo de este viaje ha sido el de "avanzar hacia una relación económica que tiene que ser mucho más estrecha, sana y equilibrada. El actual desequilibrio comercial de Europa con China y de España con China es excesivo y debemos hacer todo lo posible para corregirlo. Si queremos que la economía globalizada siga existiendo, debe funcionar para todos con cadenas de suministro justas que creen empleo y riqueza en todas las regiones de China y España".

En tercer lugar, Sánchez ha asegurado que "este viaje ha servido para avanzar hacia un nuevo orden multipolar mucho más estable, donde se construyen relaciones desde el respeto, siendo pragmático y tratando de tener una mirada compartida desde la prosperidad".

En su comparecencia el presidente español también ha pronunciado sus primeras palabras tras el auto de procesamiento a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos. "Yo lo que le pido a la Justicia es que haga justicia, el tiempo pondrá todo y a todos en su sitio".

Reunión con inversores asiáticos

Antes de este encuentro, el presidente español se reunió con una decena de inversores asiáticos para mostrar a España como un destino prioritario para sus negocios. La inversión china en España ha tenido en el último año y medio un significativo aumento, según fuentes del Gobierno español que resaltan la contribución que han tenido para ello anteriores viajes del jefe del Ejecutivo a China, ya que el de ahora es el cuarto en cuatro años.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez con empresarios chinos | Europa Press

Moncloa apuesta por que ese incremento de inversión responde a que las empresas chinas ven España como un país con un entorno atractivo, estable y con gran potencial de crecimiento. Pedro Sánchez se reunió con representantes de las siguientes empresas: Changan Motors, SAIC Motors, Ming Yang Smart Energy Group, Hithium, Junan Yuneng New Energy Battery Material, DataCanvas, EHang, Gotion High-Tech, Tianqi Lithium y XPeng.

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