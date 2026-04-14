El Papa León XIV responde a Donald Trump: "No temo a la administración Trump"

El Papa León XIV ha contestado a los ataques de Donald Trump. Asegura que no tiene "miedo" de la administración y defiende que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra".

El Pontífice, además, ha recordado que que en la Iglesia no son políticos y no se ocupan de este tema. Trump arremetía este lunes contra el Obispo de Roma después de que el líder del Vaticano se pronunciase en contra de la guerra en Ucrania, Líbano o Sudán y también en Irán.

En las últimas horas además, el mandatario estadounidense ahondaba en la polémica con una imagen generada por la IA en la que aparece representado como un "Cristo sanador". Horas después la eliminó de su cuenta. En medio de esta polémica se le preguntó si se disculparía con el Papa y él aseguró que no. Lo acusa de tener un "problema con la ley y el orden" y dice que es "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior". "No voy a perdir disculpas. El Papa León ha dicho cosas que están equivocadas", dijo.

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