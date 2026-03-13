Roberto Brasero alerta de nieve y desplome térmico este sábado: “Nos devuelve al invierno”

Se confirma para este sábado la irrupción de una nueva masa de aire de origen polar, sin embargo las últimas previsiones indican que no penetrará tanto como parecía en días atrás. En el norte y la zona centro sí se notará un ambiente más frío, pero el extremo sur de la península seguirán los 20º.

En Canarias se retirará la calima que tienen hoy. Lo más interesante de mañana pueden ser las nevadas, que regresan súbitamente a las sierras y montañas del norte, donde volvemos a tener avisos por acumulaciones que van desde los 5cm en el sistema ibérico hasta los 15 cm de la cordillera cantábrico y pirineos, por encima de los 1000 metro.

Además tendremos avisos también incluso de nivel naranja por fuerte oleaje en costas de Galicia, Asturias, Cantabria y Girona. Además tendremos lluvias en Galicia y el Cantábrico, tormentas con granizo en Cataluña y Baleares, y en el resto no lloverá tanto: las nubes pasarán rápido y lo notaremos es el viento, eso sí, un viento frío, que hará bajar las temperaturas hasta 8 grados menos hoy.

El domingo, viento en el este

Para el domingo ya se habrá marchado el frente pero aún quedarán algunas lluvias en el Cantábrico y nevadas en Pirineos y sobre todo el viento que puede soplar con fuerza en la jornada dominical: Viento del norte y noroeste en general, que será moderado en los litorales, pudiendo llegar a fuerte con rachas muy fuertes en los litorales sur de Tarragona y de tramontana muy fuerte con rachas muy fuertes en el Ampurdán y norte de Baleares.

En el interior peninsular será en general débil a moderado en la mitad occidental y de moderado a fuerte en la oriental, con rachas que pueden ser muy fuertes en zonas elevadas del este peninsular, pudiendo llegar a ser puntualmente huracanadas en zonas altas del Pirineo oriental. En Alborán, el viento será variable moderado. Alisio moderado en Canarias.

Cambios súbitos

El domingo amanecerá fresco y por la tarde aún bajarán algo las temperaturas en el este de España mientras que en toda la mitad occidental ya se irán recuperando algunos grados las máximas. El domingo volveremos a los 15º en Madrid, 18º en Pontevedra o 24º en Sevilla.

Y es que en estas fechas de cambio de estación son habituales estos cambios súbitos del tiempo. El de mañana nos devuelve al invierno, al menos en el centro y norte del país; pero entre el domingo y el lunes el tiempo vuelve a cambiar y el ambiente será aún más primaveral que el que estamos teniendo hoy.

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