Roberto Brasero: "Ilusión de primavera… pero el sábado llega una masa de aire frío"

Suben las temperaturas este jueves como habíamos previsto y ese leve ascenso térmico, sumado al de ayer y sobre todo, a los cielos despejados que tenemos hoy en toda España, nos trae al tiempo una ilusión de primavera que, de momento no se va a instalar del todo. Todavía nos espera un volantazo en el tiempo este próximo fin de semana.

Mañana todavía aguanta

Mañana viernes tendremos todavía temperaturas elevadas para la fecha, serán como las de hoy o incluso subirán un par de grados a orillas del Mediterráneo. Solo bajarán mañana las máximas en el noroeste peninsular: Galicia y el oeste de Asturias y de Castilla y León. Aun así llegaremos a 15º en A Coruña y en Zamora y hasta 18º en Oviedo. 21º es la máxima prevista para Bilbao, Alicante y Zaragoza, 23º se esperan en Murcia y 24º en Sevilla.

En el norte de la península sin embargo irá cambiando el aspecto de los cielos a lo largo del día porque llega un frente que nos dejará lluvias en Galicia y el Cantábrico y nevadas en la cordillera, con temporal marítimo en las costas del norte. En el resto del noroeste se irá nublando pero en el resto de España seguirá luciendo el sol: esta ilusión primaveral todavía aguantará mañana en mayoría de nuestros territorios. El sábado será distinto.

El frío vuelve de golpe el sábado

Para el sábado esperamos otra entrada de aire frío de origen polar que hará bajar de golpe las temperaturas en toda España, salvo en la franja litoral mediterránea donde no cambiarán. En resto, el sábado restaremos grados. La bajada será de unos 8 o 9 grados en amplias zonas del norte, centro y el interior del este peninsular y de unos 5 grados menos en el resto de la Península, Baleares y Canarias. Algunas de las máximas previstas para este sábado: 8º en Ávila y Burgos; 9º en León y en Teruel; 11º en Logroño y en Cuenca; 12º en Madrid; 14ºen Toledo… y algo más suaves en Alicante con 19º o Sevilla con 20º, pero serán también más bajas que las del viernes. Y con más nubes.

Nuevas lluvias y nevadas

Y es que el sábado seguirá avanzando ese frente que entra el viernes por el norte. Con esto, se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte de la mitad nordeste peninsular y a Baleares. Los más fuertes y persistentes y acompañadas de tormentas o granizo ocasional, se prevén en Asturias y Cantabria, el nordeste de Cataluña y en Baleares. En el resto de la mitad norte también podrá llover, así como en la zona centro por la mañana y en otros puntos del este peninsular, pero de manera más débil.

En el sur no se esperan lluvias y en Canarias seguirán cayendo en el norte de las islas montañosas. Pero, como hemos dicho, este frente viene acompañado de una nueva entrada de aire polar con lo que será normal que nos pueda nevar el sábado y que caiga incluso una buena nevada de marzo en las montañas de la mitad norte.

Pero no solo ahí: la cota empezará baja en el norte y hasta 1500/1800 metros en el resto, pudiendo bajar hasta los 600/900m en la zona oriental a lo largo del día. Ahora mismo hay previstos avisos por nevadas para este sábado en la montaña de Lugo y de Ourense, la Cordillera Cantábrica, el sistema ibérico y los pirineos occidentales. Y en las costas gallegas y en Girona los avisos por viento y oleaje llegarán a ser de nivel naranja.

La semana que viene, primavera

El domingo se habrá marchado ya el frente pero la masa de aire frío seguirá afectando al este de la Península y Baleares durante la primera mitad del día, con tendencia a retirarse poco a poco por la tarde. Con este escenario es probable que siga lloviendo en el Cantábrico oriental y las Baleares y que siga nevando en el Pirineo, aunque ya menos.

En Canarias, cielos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto. Y en cuanto a las temperaturas, seguirán frescas en general pera ya se irán recuperando en el oeste de la península y a partir del lunes subirán también en el resto de España con un arranque primaveral para la última semana del invierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.