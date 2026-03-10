España bajo la DANA: martes invernal y después montaña rusa térmica

Desde el satélite Meteosat hemos podido ver, en las Noticias de la Mañana, como teníamos encima de la península la DANA que nos ha devuelto al invierno. En esta jornada dejará lluvias abundantes en el este y nevadas en zonas altas. En un martes en que el que tenemos baile de temperaturas, suben en el norte, y bajan en el sur. Para dar paso después a días más primaverales.

Dana invernal

Los avisos de AEMET por nevadas se han ido desactivando en el centro del país. Aún durante esta mañana se mantienen activos en el sureste. Se pueden acumular más de 5 cm de espesor en zonas altas de Jaén, Granada, Almería, Albacete en el interior de Murcia. Además, los avisos por lluvias fuertes se mantienen el resto de la región murciana, Alicante, Valencia e Ibiza.

Menos lluvias

Salvo en las costas del Levante, donde hoy serán persistentes, veremos como en el resto irán perdiendo fuerza. Durante gran parte de la jornada podrán aparecer en la Comunidad de Madrid, meseta sur, Andalucía, Tarragona y Baleares. Será a partir de la tarde cuando poco a poco sean más esporádicas y débiles. Los paraguas hacían falta a primera hora de la mañana en el norte de Galicia, y por la tarde también serán necesarios en el Principado de Asturias. En el resto de la península, Ceuta, Melilla y en el sur de Canarias predominarán los grandes claros. En el norte de las islas se esperan lloviznas débiles acompañadas de fuertes rachas de viento y oleaje.

Vaivén térmico

Las temperaturas máximas van a cambiar durante este martes. Van a subir, donde ayer se desplomaron, en la mitad norte. Por el contrario, van a bajar en la mitad sur. La excepción la encontramos en Ávila donde los termómetros no rebasarán los 7ºC. El ambiente frío dejará solo 9ºC en Albacete y en el resto del interior máximas que quedarán por debajo de los 15º. Ojo, que no será el último cambio en nuestros termómetros.

Montaña rusa

A partir de la mañana las máximas se van a recuperar, con sendas subidas tanto el miércoles como el jueves, que también dejarán ambiente primaveral durante el viernes. Además, salvo en el extremo norte y la Comunidad Valenciana, en el resto apenas tendremos lluvias. En cambio, durante el sábado, el calor volverá a dar un paso atrás con un importante descenso térmico. Asimismo volverán las lluvias e incluso las nevadas a nuestras montañas.

