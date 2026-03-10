No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.
Datos ofrecidos por AEMET
Tiempo inestable
España bajo la DANA: martes invernal y después montaña rusa térmica
Avisos activos por nevadas el este de Andalucía, de Castilla-La Mancha e interior de Murcia. Las lluvias pueden ser fuertes en el este y Baleares. En el resto irán perdiendo fuerza a lo largo del día. El viento y el oleaje serán fuertes en Canarias.
Publicidad
Desde el satélite Meteosat hemos podido ver, en las Noticias de la Mañana, como teníamos encima de la península la DANA que nos ha devuelto al invierno. En esta jornada dejará lluvias abundantes en el este y nevadas en zonas altas. En un martes en que el que tenemos baile de temperaturas, suben en el norte, y bajan en el sur. Para dar paso después a días más primaverales.
Dana invernal
Los avisos de AEMET por nevadas se han ido desactivando en el centro del país. Aún durante esta mañana se mantienen activos en el sureste. Se pueden acumular más de 5 cm de espesor en zonas altas de Jaén, Granada, Almería, Albacete en el interior de Murcia. Además, los avisos por lluvias fuertes se mantienen el resto de la región murciana, Alicante, Valencia e Ibiza.
Menos lluvias
Salvo en las costas del Levante, donde hoy serán persistentes, veremos como en el resto irán perdiendo fuerza. Durante gran parte de la jornada podrán aparecer en la Comunidad de Madrid, meseta sur, Andalucía, Tarragona y Baleares. Será a partir de la tarde cuando poco a poco sean más esporádicas y débiles. Los paraguas hacían falta a primera hora de la mañana en el norte de Galicia, y por la tarde también serán necesarios en el Principado de Asturias. En el resto de la península, Ceuta, Melilla y en el sur de Canarias predominarán los grandes claros. En el norte de las islas se esperan lloviznas débiles acompañadas de fuertes rachas de viento y oleaje.
Vaivén térmico
Las temperaturas máximas van a cambiar durante este martes. Van a subir, donde ayer se desplomaron, en la mitad norte. Por el contrario, van a bajar en la mitad sur. La excepción la encontramos en Ávila donde los termómetros no rebasarán los 7ºC. El ambiente frío dejará solo 9ºC en Albacete y en el resto del interior máximas que quedarán por debajo de los 15º. Ojo, que no será el último cambio en nuestros termómetros.
Montaña rusa
A partir de la mañana las máximas se van a recuperar, con sendas subidas tanto el miércoles como el jueves, que también dejarán ambiente primaveral durante el viernes. Además, salvo en el extremo norte y la Comunidad Valenciana, en el resto apenas tendremos lluvias. En cambio, durante el sábado, el calor volverá a dar un paso atrás con un importante descenso térmico. Asimismo volverán las lluvias e incluso las nevadas a nuestras montañas.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Roberto Brasero avisa de lo que viene con la nueva DANA: "Nevadas en el centro y este de España y tormentas con granizo"
- El aviso de César Gonzalo: una nueva DANA deja un inicio de semana invernal
- Vuelve la nieve y el frío de mano de las lluvias de la borrasca Regina: César Gonzalo avanza la previsión del fin de semana
Publicidad