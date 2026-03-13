El aviso de César Gonzalo: fin de semana marcado por viento, frío y hasta nevadas

En plena crisis del precio de combustible nos va a tocar poner la calefacción durante este fin de semana. Vamos a tener un sábado invernal con frío, viento y hasta nevadas. Y un domingo en las temperaturas comienzan a recuperarse en el oeste. La estación invernal nos manda un aviso: hasta el 20 de marzo no terminará, a pesar de este segundo adelanto primaveral.

Hasta nevadas

Durante esta tarde, y especialmente por la noche, la nieve podrá aparecer en el interior de Galicia, y la cordillera Cantábrica a partir de unos 1.300m. AEMET activa el aviso de nivel amarillo en el interior de Asturias. Durante el sábado se extienden a al interior de Galicia de Cantabria, norte de León, de Palencia, Sierra ibérica de Burgos, de Logroño y en los Pirineos. Por espesores que pueden sumar más de 15 cm, a partir de los 1.100m. Hay que destacar que la nieve, en menor cantidad podrá aparecer solo a 900m. Por lo que también será probable que nieve mañana con más debilidad en Segovia, Ávila, Soria, Teruel y zonas de serranía de Guadalajara.

Lluvias en Camino

Hoy llega un frente desde el Atlántico que dejará lluvias débiles en el norte de Galicia, de Castilla y León, los Pirineos y las comunidades cantábricas. En un día de fuerte viento y oleaje que también se extenderá a Canarias. En el resto seguiremos con cielos poco nubosos y temperaturas tan primaverales como las de ayer.

Desplome térmico

En cambio, mañana, en todo el país tendremos valores inferiores a los de hoy. Donde más se notará la bajada será en el nordeste donde restaremos hasta 10 ºC a las máximas previstas para hoy, en el resto de la península el descenso será de unos 5 º a 7º para dejarnos las siguientes cifras. Máximas de 8ºC en Vitoria, Soria, Ávila y Burgos; De 9º en Teruel, 11º en Bilbao, Cuenca y Madrid; En el sur aún seguirán rozando los 20º en el Guadalquivir.

Lluvias, viento y oleaje

Las precipitaciones mañana podrán ser puntualmente en el norte de Cantabria, Asturias, el País Vasco y además venir acompañadas de fuertes tormentas en Baleares y Cataluña. Más débiles también podrán aparecer en el sur de Valencia, norte de Alicante, el este de Castilla-La Mancha, en la meseta norte, alto Ebro y este de Andalucía. Salvo en las costas de Andalucía, Murcia y el sur de Canarias en el resto tendremos cielos nubosos. Además, acompañados de viento que podrá ser fuerte en el valle del Ebro, y de oleaje en las costas del norte de la península y de Canarias. Durante el domingo las lluvias y el frío intenso abandonan el oeste del país. En el Cantábrico oriental y en las islas Baleares aún harán falta los paraguas, con precipitaciones que serán menos intensas que las del sábado. En resumen en unas horas pasamos de la primavera al invierno.

