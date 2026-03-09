Roberto Brasero avisa de lo que viene con la nueva DANA: "Nevadas en el centro y este de España y tormentas con granizo"

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La semana empieza con frío, lluvias y nevadas pero acabará de una manera muy distinta. A partir del miércoles empezarán a subir las temperatura pero todavía este martes estaremos a merced de una nueva dana que está atravesando España

La previsión del tiempo de Roberto Brasero

Roberto Brasero
Publicado:

Este lunes se ha formado una nueva DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en el oeste de la península y ha ido transitando por la zona centro de la península en dirección al sureste. Tenemos por un lado las lluvias y el granizo habituales de este fenómeno pero además esta DANA viene con una nueva bajada de las temperaturas y de la cota de nieve entre hoy y mañana. Las nevadas serán copiosas en zonas de montaña pero podría nevar también en zonas más bajas.

Nevadas en el centro y el sureste

Durante el lunes la cota de nieve irá bajando desde los 1300-1500m hasta 800 o 1.000 m en el noroeste y zona centro. Podrán ser copiosas a partir de esas altitudes sobre toda la cordillera cantábrica y el sistema central. Además, durante la madrugada puede nevar en Ávila capital, en los pueblos situados en la sierra de Madrid a partir de 900 metros y en la serranía de Cuenca y Albacete, sin descartar que pueden darse también en regiones al este de la meseta Sur.

Tormentas en el Mediterráneo

Durante el martes, la DANA se situará en el sur peninsular y seguirá dejando nuevas tormentas y nevadas en el centro y este de España con temperaturas más bajas. Las precipitaciones más intensas en forma de tormenta y granizo las esperamos en zonas de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Las nevadas empezarán en cotas relativamente bajas, en torno a los 800 metros durante la madrugada pero luego irán subiendo y nevará por encima de mil metros. Estas nevadas pueden dejar acumulados significativos en el entorno de los sistemas Béticos.

Por otro lado, tendremos un tiempo más tranquilo y con menos precipitaciones en los extremo norte y suroeste de la península mientras que en Canarias empezará a sopar con fuerza el vento. Bajarán mañana las temperaturas en Melilla, Cantábrico oriental y sobre todo en interiores del sureste. Subirán en Galicia y norte de la meseta Sur. El miércoles la DANA aún dejará chubascos en el levante peninsular pero ya empezarán a recuperarse las temperaturas y el jueves seguirán subiendo en toda España.

El Tiempo

