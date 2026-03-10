Roberto Brasero: "La DANA se irá alejando y el tiempo se irá tranquilizando"

Las tormentas fuertes se han cebado hoy con la Vega Baja alicantina en municipios como Torrevieja o en el Bajo Vinalopó donde han recogido hasta 70 l/m2 en el municipio de Elche y 50 de ellos en menos de una hora. Más de 40 l/m2 han recogido en Alicante capital; 32 l/m2 en Cartagena, 28 l/m2 en Albacete y 25 l/m2 en Melilla.

Mientras, en el interior del sureste, la nieve ha sido la protagonista de la jornada con nevadas considerables hoy en sierras de Jaén, Almería, Granada o la Región de Murcia, que se suman a las que cayeron en pueblos serranos de Salamanca, en la Granja de Segovia o en la sierra de Madrid, además de León o Ávila donde también vieron caer copos.

La DANA se aleja

Mañana miércoles se irá alejando la DANA y estas nevadas ya no serán probables o si caen lo harán en cotas sensiblemente más altas que las de ayer. En el sureste, que es donde todavía puede quedar algo de precipitación, la cota empezará en 1500 metros hasta subir por encima de los 2000.

En cuanto a las tormentas, aún se mantiene el riesgo durante las primeras horas de mañana en zonas de la Región de Murcia, Melilla y Baleares y sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde tenemos avisos de nivel amarillo por lluvias fuertes hasta las 12 horas del mediodía del miércoles tanto a en el sur de valencia como en el norte de Alicante. En general la DANA se irá alejando por la tarde y el tiempo se irá tranquilizando en estas zonas.

Un frente por el norte y temperaturas más altas

Por otra parte tendremos un frente recorriendo el extremo norte peninsular con lluvias débiles en Galicia y el Cantábrico y fuerte viento en la costa cantábrica occidental. El viento también soplará con fuerza en Canarias con lluvias en el norte de las islas occidentales.

En el resto de España tendremos un tiempo mucho más relajado y también más soleado. Las temperaturas mínimas, las de primera hora, serán similares de las de hoy es decir, frías, con heladas débiles en las montañas y sobre todo en la meseta Norte. Pero por la tarde ya irán subiendo las temperaturas máximas respecto a las de hoy, desde ascensos ligeros en el tercio norte hasta subidas notables, de más de seis grados, en la meseta Sur e interior de Andalucía.

Volverán mañana los 20º por la tarde a Badajoz y Sevilla. Y el jueves la temperaturas seguirán subiendo en toda España.

