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GUERRA EN IRÁN

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Atacan con misiles la embajada de EEUU en Irak

Sigue en directo la última hora de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

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Daños en Teherán tras un ataque israelíEFE

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Marta Alarcón
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El conflicto iniciado tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán entra ya en su decimoquinta jornada, con nuevos ataques registrados durante la madrugada de este sábado en distintos puntos de Oriente Medio.

Uno de los incidentes más destacados ha tenido lugar en Bagdad, donde un dron ha impactado contra la embajada de Estados Unidos situada en la fortificada Zona Verde de la capital iraquí. El ataque ha provocado un incendio en el edificio diplomático, aunque por el momento no se ha informado de víctimas. La sede estadounidense ya había sido objetivo de varios ataques en los últimos días en medio de la creciente tensión regional.

La respuesta de EEUU

Horas después, Estados Unidos ha respondido con una ofensiva contra la isla iraní de Jarg, considerada un punto clave para la industria petrolera del país. Según el presidente estadounidense, el bombardeo "destruyó objetivos militares en la zona, aunque evitó atacar directamente las instalaciones energéticas".

La escalada se produce mientras Irán mantiene fuertes restricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, lo que ha impulsado al alza el precio del petróleo en los mercados internacionales.

Durante la noche también se han registrado nuevos ataques de Irán y de la milicia Hizbulá contra el norte de Israel, mientras el ejército israelí ha continuado bombardeando posiciones en el sur del Líbano.

Con varios frentes abiertos en la región, Oriente Medio sigue viviendo jornadas de intensos combates y bombardeos diarios, dos semanas después del inicio de la guerra.

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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: La Embajada de Estados Unidos en Madrid

La Embajada de Estados Unidos en Madrid y el Consulado General de Barcelona, han lanzado un aviso a la ciudadanía estadounidense presente en España, con motivo de las manifestaciones convocadas para este sábado 14 de marzo.

En su advertencia, emitida en redes sociales y en su página web, piden a los norteamericanos en el país "que no acudan a las protestas".

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Qatar emite una alerta de seguridad

Este viernes, las autoridades qataríes enviaban una alerta de seguridad a través de teléfonos móviles, a todos los habitantes del país del Golfo alertándoles sobre la llegada de misiles y drones.

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Seis muertos en un ataque con misiles en Irán

En las últimas horas, seis personas han perdido la vida en la localidad de la provincia de Markazi, en el centro de Irán, tras un ataque con misiles. Además de los fallecidos, siete personas han resultado heridas.

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EEUU ofrece 9 millones de euros por información sobre Mojtaba Jamenei

Estados Unidos ofrece nueve millones de euros a todo aquel que les ofrezca información sobre el paradero de Mojtaba Jemenei, hijo del fallecido Ali Jamenei.

La Administración Trump busca por todos los medios posibles al líder supremo, del que dicen que está "herido y probablemente desfigurado", según aseguraba el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth.

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Hamás pide a Irán que cese sus ataques contra los países árabes

Hamás ha pedido a Irán a través de un comunicado, que "cese sus ataques" contra los países vecinos árabes, con el objetivo de "preservar los lazos de hermandad entre ellos".

Según recogen en su comunicado: "Al mismo tiempo que afirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles (...). El Movimiento exhorta a los hermanos en Irán a evitar atacar a los países vecinos e insta a todos los Estados de la región a cooperar para detener esta agresión y preservar los lazos de hermandad entre ellos".

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EEUU liberará la próxima semana el crudo de reserva estratégica

A finales de la próxima semana, EEUU iniciará "la liberación de petróleo de su reserva estratégica", con una primera fase de 86 millones de barriles de crudo, según anunció este viernes el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE).

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Líbano condena el ataque israelí contra un centro de salud

El Ministerio de Salud Pública del Líbano ha condenado el ataque israelí contra un centro de atención primaria de salud en Burj Qalawiya, en el sur del Líbano, que ha dejado 12 muertos del personal médico.

"El Ministerio condena este ataque contra uno de sus centros, que forma parte de la red de atención primaria de salud extendida por todo el territorio libanés, y reitera su condena a la continua violencia contra los trabajadores sanitarios, que contraviene todas las leyes internacionales humanitarias", dice el comunicado recogido por 'Al Jazeera'.

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Un bombardeo estadounidense mata a tres milicianos pro iraníes en el centro de Bagdad

En la madrugada de este sábado han fallecido tres milicianos pro iraníes, un comandante de las Fuerzas de Movilización Popular y dos de sus compañeros, tras un ataque aéreo estadounidense contra un edificio en el centro de Bagdad, que albergaba un cuartel de esa milicia. Además, otros cinco civiles han resultado heridos.

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo:

Buenos días y bienvenidos a la última hora sobre la Guerra en Irán.

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