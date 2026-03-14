Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Atacan con misiles la embajada de EEUU en Irak

El conflicto iniciado tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán entra ya en su decimoquinta jornada, con nuevos ataques registrados durante la madrugada de este sábado en distintos puntos de Oriente Medio.

Uno de los incidentes más destacados ha tenido lugar en Bagdad, donde un dron ha impactado contra la embajada de Estados Unidos situada en la fortificada Zona Verde de la capital iraquí. El ataque ha provocado un incendio en el edificio diplomático, aunque por el momento no se ha informado de víctimas. La sede estadounidense ya había sido objetivo de varios ataques en los últimos días en medio de la creciente tensión regional.

La respuesta de EEUU

Horas después, Estados Unidos ha respondido con una ofensiva contra la isla iraní de Jarg, considerada un punto clave para la industria petrolera del país. Según el presidente estadounidense, el bombardeo "destruyó objetivos militares en la zona, aunque evitó atacar directamente las instalaciones energéticas".

La escalada se produce mientras Irán mantiene fuertes restricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, lo que ha impulsado al alza el precio del petróleo en los mercados internacionales.

Durante la noche también se han registrado nuevos ataques de Irán y de la milicia Hizbulá contra el norte de Israel, mientras el ejército israelí ha continuado bombardeando posiciones en el sur del Líbano.

Con varios frentes abiertos en la región, Oriente Medio sigue viviendo jornadas de intensos combates y bombardeos diarios, dos semanas después del inicio de la guerra.

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