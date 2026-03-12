Tarde sin abrigo: "¡Ojo! no lo guarden, hará falta durante el fin de semana"

¡Hay que aprovechar! Tenemos por delante una tarde que de nuevo será plenamente primaveral, más que la de ayer si cabe. Mañana aún tendremos otra oportunidad en el centro y en el sur. Pero después el invierno nos recordará que todavía no ha terminado para dejarnos un frío fin de semana.

Tarde a 20 ºC

Las temperaturas máximas vuelven a subir en casi todo el país, añadiendo de 3º a 5º a los termómetros de la Península. En las horas centrales de este jueves alcanzaremos los 20ºC en capitales como Zaragoza, Logroño, Bilbao, Ourense, Toledo y Las Palmas de Gran Canaria. Los rozarán en Lleida, Oviedo y Pamplona con unos 18º a 19º. Las más altas se prevén en Murcia con 21º, y con 22º en Sevilla y Badajoz.

Jueves tranquilo

El día ha comenzado con abundantes nubes de tipo bajo en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Con el paso de las horas irán apareciendo grandes claros. Las nieblas de primera hora en zonas del interior irán levantando para dejar un jueves de cielos despejados en la península, Ceuta, Melilla y Baleares. En la mitad norte el azul celestre, se encontrará con el paso de nubes de tipo alto, que van a decorar nuestros cielos. Además, podrán dejar un bello atardecer durante la tarde. La excepción la encontraremos en el norte de Canarias, donde el viento alisio dejará cielos grises, con posibles lluvias débiles en las islas de mayor relieve. En la cara sur el sol sí lucirá con fuerza.

Mañana primavera por zonas

Los cielos poco nubosos y las cálidas temperaturas se van a mantener mañana en el centro y el sur. Por el norte llegan cambios, un nuevo sistema frontal trae de vuelta las lluvias. Se quedarán en Galicia y las comunidades del Cantábrico. Por la tarde aparecerán en Castilla y León, Navarra y La Rioja. Vienen acompañadas de viento, oleaje y además nevadas. Con una cota que irá descendiendo para situarse sobre los 1.300m a última hora del viernes. Las temperaturas salvo en Galicia, donde bajan, se mantendrán estables.

Recuperamos el abrigo

Durante el fin de semana, van a volver a hacer falta, así que habrá que tenerlos a mano. Con un descenso que llegará de golpe el sábado, con máximas que perderán hasta unos 10º en el nordeste y que restará de forma generalizada 7º en la Península. Descenso que más ligero llegará a ambos archipiélagos. Frío, con fuerte viento y precipitaciones llegando al este de la Península, Baleares y en la cara norte de los principales sistemas montañosos. La nieve podrá aparecer a partir de los 1.100m de altura. De cara al domingo el viento y las lluvias irán remitiendo. El que se mantendrá será el ambiente frío.

