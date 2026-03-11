Roberto Brasero avisa: "Tregua primaveral antes de una nueva bajada de las temperaturas"

Hoy miércoles ya se va alejando la DANA que ha dejado lluvias abundantes en el sureste peninsular donde hay puntos, como el observatorio del Maigmó, en el término de Tibi, que han superado los 100 l/m2 según datos del laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, o en Pego (Alicante) que han registrado 102 l/m2 según los datos provisionales de AEMET.

Todavía hoy por la mañana se registraban chaparrones al norte de Alicante y sur de Valencia y de las Baleares, pero ya van perdiendo presencia y al final de esta jornada deberían haber desparecido del todo. Tenemos también un frente recorriendo el extremo norte que a primera hora de la tarde alcanzaba ya el norte de Aragón y que también irá deshaciéndose en las próximas horas. Mañana el tiempo será distinto: ausencia de precipitaciones y predomino de sol. Una pequeña tregua primaveral que durará apenas dos días.

Jueves de niebla y sol

Este jueves destacan las nieblas que aparecerán a primera hora en numerosas zonas de la península, sobre todo en el tercio norte pero también en la meseta sur o en puntos del Mediterráneo. Más densos serán los bancos de niebla en zonas de Galicia y Castilla y León, y en el resto más bien aparecerán como nubes de tipo bajo, pero en todos los casos la tendencia es a ir levantando o despejando a lo largo del día.

Por lo tanto estamos hablando de un día de cielos soleados en la mayor parte de España y con ambiente primaveral. A primera hora aún serán frescas, pero las máximas de por la tarde serán superiores a las de hoy en todas las regiones. Mañana se espera llegar a 17º en Madrid y en Salamanca; 19º en Zaragoza y en Alicante; 20º es la máxima prevista para Córdoba y también para Bilbao y 22º a la sombra podrán alcanzar en Sevilla y Badajoz.

Un frente para el viernes

El viernes serán similares pero para el sábado anunciamos ya una nueva bajada de las temperaturas. En realidad, ya el viernes podría cambiar el tiempo en el norte peninsular porque por ahí entrará un frente a lo largo del día que hará aumentar la nubosidad de oeste a este y acabará por dejar cielos cubiertos en la mitad noroeste peninsular e intervalos de nubes altas en el resto. Y acabará lloviendo el viernes en la mayor parte del cuadrante noroeste, Cantábrico y Pirineos, con los mayores acumulados en Galicia y Asturias donde las lluvias podrían ser localmente fuertes y persistentes.

Ya podríamos tener nevadas el viernes con posibles acumulados importantes en la Cordillera Cantábrica donde la cota irá bajando desde los 2000 metros hasta los 1000/1200 metros. En el resto de España todavía no notaremos los cambios, y el viernes seguirá siendo soleado y de suaves temperaturas por la tarde. El sábado ya será distinto.

Frío de nuevo para el sábado

Ese frente que entra el viernes por el norte seguirá avanzando durante el sábado hasta el centro peninsular y zonas del este. Pero detrás del frente llegará una masa de aire muy fría, de origen polar, que nos trae otro cambio del tiempo, esta vez en las temperaturas, que bajarán de golpe en la mayor parte de España. En cuanto a las precipitaciones, el sábado podrán alcanzar numerosas zonas del norte, centro y este peninsular. Podrán dejar nieve en las montañas del norte a partir de tan solo 800 metros y en el resto a partir de 1000 metros.

Hay que indicar que, con salida de hoy del modelo de previsión, este frente avanzaría muy rápido y de cara a la tarde solo querían precipitaciones (lluvia o nieve) en zonas del tercio norte peninsular; el interior del sureste y las islas Baleares. En el resto, el frente pasaría rápido pero dejará tras de sí un ambiente de nuevo frío en la mitad norte peninsular y zona centro, y menos cálido que el viernes en la mitad sur y Canarias.

