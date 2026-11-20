Hoy pocas lluvias y temperaturas más frescas. Tendremos cielos poco nubosos en Andalucía y el sur del Mediterráneo y Canarias y más cubiertos en el resto de España. Lluvias solamente en Galicia y el oeste de Asturias y de Castilla y León, y sobre todo al final de la tarde que es cuando llegará el nuevo frente que el mañana atravesará de nuevo la Península.

Otro frente para el sábado

Lluvias durante el sábado persistentes y localmente fuertes en Galicia y el noroeste de Castilla y León que se irán extendiendo por toda la mitad norte y zona centro hasta el norte de Cáceres y de Castilla La Mancha. A partir de ahí avanzarán las nubes pero ya sin lluvias hacia el sur peninsular donde las lluvias ya serán poco probables, así como el litoral Mediterráneo donde tendremos bastantes ratos de sol. Las temperaturas volverán a subir en la mitad sur peninsular con una máxima de 24º en Sevilla o de 26º en Granada. El viento volverá a ser fuerte en las costas de Galicia y el Cantábrico y en las montañas del norte. En Canarias nubes en el norte de las islas montañosas y soleado el resto del archipiélago.

El domingo más sol y más frío

Todavía de madrugada y en las primeras horas del domingo tendremos el frente atlántico recorriendo la Península y dejando algunas lluvias todavía en el tercio norte que podrían ser en forma de nieve a partir de los 1500-1600 metros en el noroeste. Pero enseguida los cielos se irán despejando en general. Solo se prevén cielos nubosos y precipitaciones débiles en los litorales de Galicia y del Cantábrico y en los Pirineos, donde pueden ser de nieve en zonas altas. En cualquier caso serían precipitaciones débiles. Lo que sí volverá a ser fuertes es el viento, que soplará del oeste y noroeste en la Península y Baleares y será fuerte en los litorales de Cataluña y Baleares, y con rachas muy fuertes en el litoral cantábrico y en zonas altas del sistema Ibérico, las sierras prelitorales de Tarragona y en el Ampurdán. Las temperaturas no van a cambiar en los archipiélagos pero bajarán en general en la Península con descensos de más de 6 grados en el caso de las máximas en el entorno de los sistemas Béticos y de las mínimas en la meseta norte. El domingo asomará más el sol, pero con ambiente más frío.