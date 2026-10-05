Las lluvias vuelven a azotar Cataluña y dejan grandes inundaciones en Granollers

Cataluña ha vivido este fin de semana uno de los episodios de lluvias más intensos de las últimas dos décadas. El temporal ha golpeado con especial fuerza el litoral y el prelitoral catalán, dejando importantes acumulaciones de agua e inundaciones. Durante el sábado se activaron avisos rojos y alertas extremas en las costas de Tarragona y Barcelona, así como en toda la provincia de Girona.

Las fuertes tormentas han dejado, por el momento, dos personas fallecidas. Una de ellas murió en Tordera después de que un muro se derrumbara sobre ella a causa del temporal. La segunda víctima falleció en Montornès del Vallès tras bajar a comprobar el estado de su aparcamiento y quedar atrapada cuando intentaba regresar a su vivienda.

Ahora, todas las miradas están puestas en la búsqueda de un joven que cayó en la riera de Pineda de Mar y que continúa desaparecido. Los equipos de emergencia mantienen activo el dispositivo de búsqueda.

Durante el fin de semana, los Bombers de la Generalitat han tenido que intervenir en más de 2.000 incidencias relacionadas con el agua, principalmente por inundaciones, acumulaciones de agua y problemas en carreteras y viviendas.

Aviso rojo en el Vallès: Se pide confinamiento

Las fuertes lluvias están provocando inundaciones y numerosas incidencias en distintos puntos de Cataluña, especialmente en el Maresme, el Vallès Oriental y la Selva. En Granollers se han acumulado 107 litros por metro cuadrado en un solo día, mientras que los registros acumulados desde el fin de semana rozan los 350 mm. En Vilassar de Mar, la acumulación alcanza los 300 mm.

Ante la situación, el Ayuntamiento de Granollers ha suspendido todas las clases de los centros educativos durante este lunes. Las lluvias también han afectado carreteras y han causado desperfectos importantes en la red de Rodalíes.

Protección Civil ha activado un ES-Alert en ocho comarcas y recomienda evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de ríos, rieras y barrancos y no bajar a zonas subterráneas. En algunos puntos del Maresme y el Vallès Oriental se ha pedido incluso a la población que se confine ante el riesgo de desbordamiento de rieras.

La Generalitat mantiene alertas por lluvias torrenciales, con especial riesgo en el litoral y prelitoral. Según Interior, la situación de mayor peligro se mantiene hasta las 14 horas, aunque por la tarde las precipitaciones perderán intensidad en estas zonas y podrían aparecer nuevas tormentas, de carácter más disperso, en la Catalunya Central y las comarcas de Girona.

Las lluvias provocan un socavón en Granollers

Tras las fuertes lluvias ha aparecido un gran socavón en Granollers que ha obligado a desalojar de forma preventiva varios edificios de oficinas de la zona. No se han registrado heridos y, tras comprobar los técnicos municipales que no existía riesgo, los trabajadores han podido regresar a sus puestos.

Los Bombers de la Generalitat han desplazado tres dotaciones y al Grupo de Estructuras Colapsadas para evaluar la situación. El área afectada ha quedado acordonada. Además, los equipos de emergencia y los técnicos municipales trabajan en otro socavón localizado en la calle Ecuador de la misma ciudad.

Retrasos y cancelaciones de trenes en la estación de Sants

La red ferroviaria no se había recuperado de los aguaceros de este fin de semana y otra vez se han visto dañadas. En la estación de Sants hay gran acumulación de gente que no saben cuándo podrán salir sus trenes. Sobre todo, ha afectado a cercanías y a las líneas del Maresme y Granollers.

Afectaciones metro Barcelona

En Barcelona también ha llovido con potencia esta mañana y las líneas del metro se han visto afectadas: L1, L2, L3, L4, L9N, L10N.