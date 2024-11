Carlos Mazón pide al Gobierno un primer paquete de ayudas de 31.042 millones de euros para articular el plan de recuperación

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha solicitado al Gobierno el primer paquete de ayudas para los afectados por la DANA. Según las últimas cifras esta catástrofe natural deja ya al menos 217 muertos, mientras que los desaparecidos se cuentan por centenares. Mazón reclama un total de 31.042 millones de euros para aplicar 136 medidas de un plan de recuperación destinado a reconstruir, relanzar y paliar los efectos de la DANA en la provincia de Valencia.

Esta petición de ayuda se produce después de que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, haya reclamado la declaración de emergencia nacional.

"Soy consciente de la rabia que hay, pero hay que trabajar unidos buscando certezas"

Mazón asegura que es consciente de toda la indignación" y la "rabia que hay, pero hay que trabajar unidos buscando "soluciones y certezas". El del PP solicita además que se complete con 15.000 euros la ayuda de 6.000 euros que la Generalitat va a dar a cada afectado que haya perdido su casa por la DANA para su reconstrucción o rehabilitación, y 1.464 millones para ayudar a la compra de vehículos y completar las prestaciones del Consorcio de seguros.

Solicita también el pago de las prestaciones por dependencia y renta valenciana de inclusión para ayudar a los más vulnerables, así como de una paga extra doble para los más afectados, con un total de 65 millones de euros, y una línea de ayudas para la reconstrucción inmediata de las infraestructuras públicas de 2.687 millones de euros.

El presidente de la Generalitat ha solicitado una ayuda para la reconstrucción de las áreas industriales y polígonos de 7.000 millones de euros, y que se ejecuten todas las obras de adecuación de los cauces para evitar, prevenir y anticipar posibles riadas futuras, por un importe de 2.200 millones de euros.

"La Confederación de Júcar desactivó en 3 ocasiones la alerta hidrológica"

En una entrevista en Espejo Público el presidente de la Comunidad Valenciana culpaba al Gobierno del retraso con el que se envió el mensaje de alerta a los móviles por la DANA. Denuncia que la Confederación del Júcar no dio "información" suficiente y desactivó en tres ocasiones la "alerta hidrológica".

También ha defendido que debía ser el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles el que decidiera qué número de efectivos se debían desplazar a Valencia para ayudar en las tareas de limpieza y restablecer la normalidad. Mientras, la situación sigue tensándose en las zonas afectadas.

"Que el Gobierno pretenda que un gobierno autonómico pida más efectivos y no sea el Estado central el que actúe por iniciativa propia. "Es como si fuéramos un país de fuera de España y no estuviéramos en Valencia", ha denunciado. Ha querido defender su gestión y combatir "el relato político" tras varios días en los que, "por responsabilidad moral", no ha salido a desmentir "algunos bulos" para -dice- no descentrarse de la respuesta a la crisis.