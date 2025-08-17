Ola de calor: 14 comunidades en alerta y seis en aviso rojo por altas temperaturas

La segunda ola de calor, que se esperaba que tendría una duración de una semana, sigue vigente y lo podría estar hasta el próximo lunes. Las altas temperaturas continúan durante el día de hoy y ya son seis las comunidades autónomas que han activado el aviso rojo por las temperaturas. En puntos como Sevilla o Córdoba se podrían alcanzar hasta los 44 grados.

Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana estarán en aviso rojo en la parte central del día por riesgo extremo debido a las altas temperaturas que alcanzarán los 44 grados en la campiña cordobesa, la campiña sevillana y la Vega delSegura en Murcia, donde se podrá llegar a los 45 grados.

Asimismo, otras comunidades como Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha y Navarra tendrán avisos naranja.

De manera generalizada, las temperaturas serán más elevadas en la mayor parte de la Península y en las zonas de Baleares y Canarias. En distintas zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, en las depresiones del noroeste y en interiores de Valencia y Murcia, se alcanzarán los 40 grados.

En lo que respecta a las temperaturas máximas, entrarán en un ligero descenso en Galicia y el nordeste. Por el contrario, las máximas ascenderán ligeramente en Canarias, el litoral de Tarragona y en el sur peninsular.

Las temperaturas mínimas sufrirán un pequeño descenso en el extremo norte, pero ascenderán en el resto de comunidades. Por tanto, no bajarán de 20 grados en la mitad sur peninsular, en la meseta norte y en las depresiones del noroeste. Posiblemente, en zonas del Mediterráneo y depresiones de la vertiente atlántica sur habrá mínimas de 25 grados.

Nubosidad y vientos moderados en el norte de la Península

Durante la jornada, se espera nubosidad baja en el Cantábrico y el noroeste de Galicia sin eliminar la posibilidad de lloviznas débiles, bancos de niebla y brumas en el mar. Por la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución en zonas del interior y la Agencia Estatal de Meteorología no descarta algunos chubascos y tormentas aisladas en zonas de montaña. En el Alto Ebro tampoco se descartan tormentas intensas.

En cuanto al viento, soplará viento alisio moderado con intervalos fuertes en Canarias, levante moderado en el Estrecho, y en el resto, los vientos serán flojos. No obstante, durante la tarde, los vientos en el resto de la Península serán moderados.

Durante el día de hoy, predominará el viento del sur y oeste en Baleares, brisas en la vertiente mediterránea, oeste y sur en la atlántica, y norte y noroeste de Galicia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com