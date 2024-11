Sandra Golpe recorre las calles de Aldaya, testigo de la devastación y rabia de los vecinos: "Es la ruina (...) lo he perdido todo c***"

La presentadora de Antena 3 Noticias 1, Sandra Golpe, se ha desplazado hasta varias de las localidades más afectadas por la DANA en Valencia. En todas ellas, coincide algo: la crispación entre los vecinos por la forma en la que se está gestionando esta crisis que ya deja más de 200 muertos.

La impotencia de los vecinos es real, "estamos desesperados, es la ruina, la impotencia", nos cuentan. "La impotencia, por favor, que yo lo he perdido todo c***, todo". Hablan alto y claro cuando tienen la oportunidad ante los medios de comunicación sobre el terreno: "Hasta que no vienes aquí no lo puedes entender", sentencian. Hay algo, entre tanto caos, que todos alaban: la generosidad de los miles de voluntarios que no se lo han pensado y se han presentado allí: "Si no es por los voluntarios, aquí estábamos muertos", insisten. "La juventud nos ha ayudado, esa juventud que vale oro". En definitiva, voluntarios y vecinos que dicen, son los que están sacando lo peor de cada calle" porque "no ha venido nadie a decirnos los que tenemos que hacer, no sabemos qué hacer", explican muy cansados.

Nuestra compañera Sandra Golpe ha estado concretamente en Aldaya, donde nos cuenta que ni siquiera es necesario preguntar a la gente, puesto que son ellos los que se acercan a contar que se sienten abandonados, indignados y que es el pueblo, los voluntarios, quienes les están ayudando a salir adelante.

Este lunes, en el séptimo día tras la DANA, la Comunidad Valenciana ha amanecido de nuevo sumida en una catástrofe de la que pasará tiempo hasta recuperarse. Las víctimas mortales sobrepasan las 200. Por el momento, el listado provisional de municipios valencianos afectados por la DANA, actualizado este lunes por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, asciende a un total de 71, lo que es el 26,69% del total de localidades de la provincia de Valencia. Es conveniente precisar que dos de los municipios solo están dañados en parte: Valencia,donde los desperfectos se han centrado en las pedanías del sur (Faitanar, La Torre, Forn d'Alcedo, CastellarOliveral, Pinedo, El Saler, El Perelló y El Palmar), y Loriguilla en el núcleo urbano junto a la A-3.

La lista empieza con Alaquàs, Alaquàs, Albal, Albalat de la Ribera, Alborache, Alcàsser, L'Alcúdia, Aldaya, Alfafar, Alfarb, Algemesí, Alginet, Almussafes, Benetússer, Benifaió, Beniparrell, Benicull de Xúquer, Bétera, Bugarra, Buñol, Camporrobles, Carlet y Catadau. Sigue con Catarroja, Caudete de las Fuentes, Corbera, Quart de Poblet, Cullera, Chera, Cheste, Xirivella, Chiva, Favara, Fortaleny, Fuenterrobles, Godelleta, Guadassuar, Llíria, Loriguilla (solo núcleo urbano junto a la A-3), Llaurí, Llombai, Macastre, Manises, Massanassa, Mislata, Montserrat, Montroi, Paiporta, Paterna, Pedralba, Picanya, Picassent, Polinyà de Xúquer, Real y Requena.

Termina con Riba-roja de Túria, Riola, Sedaví, Siete Aguas, Silla, Sinarcas, Sollana, Sot de Chera, Sueca y Tavernes de la Valldigna, Torrent, Turís, Utiel, València (población de pedanías del sur), Yátova, Benicull de Xúquer y Llocnou de la Corona.

A día de hoy, se ha restablecido el 99 % de la electricidad de los clientes afectados por la DANA en la provincia de Valencia, mientras continúan sin servicio 1.500 clientes, según Iberdrola

