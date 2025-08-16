Nueva alerta de la AEMET: 16 comunidades autónomas en aviso extremo por calor

La ola de calor sigue siendo duradera y persistente en la península ibérica. La AEMET ha puesto en aviso este sábado a un total de 46 provincias, de las que 30 tienen nivel naranja y una de ellas en rojo, Sevilla. El resto de las provincias tiene riesgo amarillo y desde la institución piden precaución a la población por los efectos de laola de calor.

Las comunidades "más vulnerables" en esta jornada van a ser: Andalucía; Aragón; Baleares; Castilla y León; Castilla-La Mancha y Cataluña. Aunque, de todos modos, los termómetros van a rozar y superar los 40 grados en buena parte del país.

Las Islas Canarias y las ciudades autónomas se van a quedar al margen del episodio de calor intenso para esta jornada, aunque los mercurios van a marcar temperaturas veraniegas y propias de la época.

Los avisos más fuertes

En concreto, los avisos naranjas se registrarán en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén (Andalucía); Huesca y Zaragoza (Aragón); Mallorca, Ibiza y Formentera (Baleares); Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora (Castilla y León); Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo (Castilla-La Mancha); Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona (Cataluña).

También habrá avisos naranja en Badajoz y Cáceres (Extremadura); Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste (Comunidad de Madrid); Altiplano de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas (Región de Murcia); Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra (Comunidad Foral de Navarra); Ribera del Ebro de La Rioja (LaRioja); Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana).

Andalucía, la sartén de España

Los avisos por calor extremo van a estar en la Campiña sevillana, el litoral norte y sur de Valencia y la depresión y prelitoral de Tarragona. Los termómetros van a superar los 40 grados.

La ola de calor volverá a azotar con fuerza a la región andaluza, dejando activado para este sábado el aviso rojo por temperaturas extremas en la provincia de Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 44 grados. En el resto de Andalucía, se mantendrá el aviso naranja en distintos puntos de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, mientras que en Almería y Málaga se activará el aviso amarillo.

Las zonas que notarán un ligero alivio con respecto al resto de comarcas van a ser las bañadas por el mar Mediterráneo. Allí, la AEMET no tiene ningún riesgo activado, por lo que la situación de la ola de calor va a ser más "llevadera" que en el resto.

El tiempo

AEMET prevé un tiempo anticiclónico bajo el predominio de altas presiones. Sólo se espera nubosidad baja en el cantábrico occidental y el oeste de Galicia, con alguna llovizna débil y bancos de nieblas en el mar y en zonas litorales. Por la tarde, el pronóstico espera que se desarrolle cierta nubosidad de evolución en zonas del interior.

El pronóstico recoge un descenso ligero de las mínimas en la mitad occidental peninsular y un ascenso en general ligero en la mitad oriental y en las islas. De esta manera, no bajará de 20º en la mitad sur peninsular, salvo por las montañas, en la meseta norte y depresiones del noreste. De hecho, es probable que se superen los 25º en el Mediterráneo, depresiones de la vertiente atlántica sur, y no se descarta que también se llegue a ese valor localmente en las depresiones del noreste.

