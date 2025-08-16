Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Ola de calor

Nueva alerta de la AEMET: 16 comunidades autónomas en aviso extremo por calor

46 provincias se encuentran bajo el aviso de altas temperaturas debido al episodio de la ola de calor que se sigue alargando.

Mujer protegi&eacute;ndose del calor en C&oacute;rdoba

Mujer protegiéndose del calor en Córdoba EFE

Publicidad

Mario Ramírez Millán
Publicado:

La ola de calor sigue siendo duradera y persistente en la península ibérica. La AEMET ha puesto en aviso este sábado a un total de 46 provincias, de las que 30 tienen nivel naranja y una de ellas en rojo, Sevilla. El resto de las provincias tiene riesgo amarillo y desde la institución piden precaución a la población por los efectos de laola de calor.

Las comunidades "más vulnerables" en esta jornada van a ser: Andalucía; Aragón; Baleares; Castilla y León; Castilla-La Mancha y Cataluña. Aunque, de todos modos, los termómetros van a rozar y superar los 40 grados en buena parte del país.

Las Islas Canarias y las ciudades autónomas se van a quedar al margen del episodio de calor intenso para esta jornada, aunque los mercurios van a marcar temperaturas veraniegas y propias de la época.

Los avisos más fuertes

En concreto, los avisos naranjas se registrarán en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén (Andalucía); Huesca y Zaragoza (Aragón); Mallorca, Ibiza y Formentera (Baleares); Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora (Castilla y León); Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo (Castilla-La Mancha); Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona (Cataluña).

También habrá avisos naranja en Badajoz y Cáceres (Extremadura); Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste (Comunidad de Madrid); Altiplano de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas (Región de Murcia); Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra (Comunidad Foral de Navarra); Ribera del Ebro de La Rioja (LaRioja); Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana).

Andalucía, la sartén de España

Los avisos por calor extremo van a estar en la Campiña sevillana, el litoral norte y sur de Valencia y la depresión y prelitoral de Tarragona. Los termómetros van a superar los 40 grados.

La ola de calor volverá a azotar con fuerza a la región andaluza, dejando activado para este sábado el aviso rojo por temperaturas extremas en la provincia de Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 44 grados. En el resto de Andalucía, se mantendrá el aviso naranja en distintos puntos de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, mientras que en Almería y Málaga se activará el aviso amarillo.

Las zonas que notarán un ligero alivio con respecto al resto de comarcas van a ser las bañadas por el mar Mediterráneo. Allí, la AEMET no tiene ningún riesgo activado, por lo que la situación de la ola de calor va a ser más "llevadera" que en el resto.

El tiempo

AEMET prevé un tiempo anticiclónico bajo el predominio de altas presiones. Sólo se espera nubosidad baja en el cantábrico occidental y el oeste de Galicia, con alguna llovizna débil y bancos de nieblas en el mar y en zonas litorales. Por la tarde, el pronóstico espera que se desarrolle cierta nubosidad de evolución en zonas del interior.

El pronóstico recoge un descenso ligero de las mínimas en la mitad occidental peninsular y un ascenso en general ligero en la mitad oriental y en las islas. De esta manera, no bajará de 20º en la mitad sur peninsular, salvo por las montañas, en la meseta norte y depresiones del noreste. De hecho, es probable que se superen los 25º en el Mediterráneo, depresiones de la vertiente atlántica sur, y no se descarta que también se llegue a ese valor localmente en las depresiones del noreste.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Preocupación por los incendios en Tarifa y Ponteceso ante el aumento previsto de las rachas de viento

incendios 2

Publicidad

El Tiempo

Mujer protegiéndose del calor en Córdoba

Nueva alerta de la AEMET: 16 comunidades autónomas en aviso extremo por calor

Tu tiempo

"Episodio de calor muy prolongado y con valores extremos", advierte Mercedes Martín: hasta 45 °C este fin de semana 

Fernando Valladares, investigador del CSIC

Fernando Valladares, investigador del CSIC, sobre esta ola de calor y los incendios: "El nuevo clima ya está aquí y no estamos preparados"

Ola de calor en Sevilla, España
Aemet

La AEMET advierte que España sufrirá los 20 días de agosto más calurosos desde que hay registros con la ola de calor más intensa

Una mujer acalorada en plena ola de calor
La previsión

Bajan las temperaturas este miércoles pero la ola de calor se extiende hasta el lunes

AEMET avisa de posibles tormentas secas en próximos días, que hacen que el fuego se origine y se propague en poco tiempo
Incendios

Así son las tormentas secas: el fenómeno que podría estar detrás de la propagación del incendio en Tres Cantos

Este fenómeno puede motivar a la propagación caótica del fuego debido a las rachas de viento que lo acompañan. Este incendio tuvo lugar a las 19:45 de la tarde del pasado lunes 11 de agosto, trayendo consigo el desalojo de dos urbanizaciones y una víctima mortal.

Mercedes Martín y la previsión del 11 de agosto
Ola de calor

Ola de calor en su punto álgido: “Hasta 42 ºC en el Ebro y más de 40 ºC en el sur peninsular”, advierte Mercedes Martín

El calor extremo se combina con tormentas fuertes en el noreste y calima en Canarias, mientras se avecina un descenso de temperaturas a mediados de semana.

cohete chino

La espectacular bola de fuego que cruzó España no era un meteorito, sino un cohete chino

Una mujer bebe agua de una botella en una calle céntrica durante una ola de calor en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.

Alerta roja en Canarias por calor extremo: noches tropicales, calima espesa y calles desiertas

¿Qué son las tormentas secas? Un fenómeno más en plena ola de calor

¿Qué son las tormentas secas? Un fenómeno más en plena ola de calor

Publicidad