La AEMET activa avisos por una DANA que trae lluvias torrenciales y tormentas en varias comunidades

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este miércoles varias alertas por la presencia de una DANA en el sur de Francia que hace se produzca un incremento de la inestabilidad atmosférica. Esto va a provocar fuertes tormentas y lluvias torrenciales en varios puntos del mediterráneo y del norte peninsular, además de un descenso generalizado de las temperaturas.

En Baleares, tomando como el epicentro a Mallorca, se esperan tormentas que puedan llegar con gran intensidad, alcanzando hasta 50 litros de agua por metro cuadrado en una hora. La comunidad se encuentra en aviso naranja, lo que se traduce en riesgo importante. Mientras que en las islas de Ibiza y Formentera también se encuentran bajo aviso pero en su caso amarillo a causa de las lluvias que podrían acumular hasta 30 litros por metro cuadrado.

Cataluña también afronta una jornada complicada, ya que se esperan fuertes lluvias en Tarragona, en el litoral norte y en la costa de Barcelona, donde se pueden registrar hasta 30 litros por metro cuadrado. En el prelitoral y en el pirineo de Girona y de Barcelona podrían acumularse hasta 20 litros, con la posibilidad de granizo en algunas zonas.

La Comunidad Valenciana también se ha sumado a los avisos, en concreto tres provincias se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas que podrían cargar con fuerza en puntos del litoral. En el norte, tanto el País Vasco como Navarra están en alerta amarilla y en la vertiente cantábrica de Navarra y en el litoral e interior de Guipúzcoa podrán registrarse hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas, incluso podrían venir acompañados de granizo.

Altas temperaturas

Por otro lado, Andalucía está viviendo una situación un tanto diferente, ya que viene marcada por el calor. La provincia de Málaga se encuentra en alerta amarilla debido a las altas temperaturas, con valores de hasta 36 grados en zonas de la Axarquía y el Valle de Guadalhorce. Además, la costa malagueña y el poniente almeriense también están bajo aviso amarillo pero por fenómenos costeros, con olas de entre 2 y 3 metros de altura.

Las temperaturas descenderán de forma casi generalizada en la Península, aunque seguirán siendo altas todavía en el sur. Las máximas llegarán a superar los 35 grados centígrados en puntos del Guadalquivir y en depresiones del sureste. Por la noche, las mínimasno bajarán de los 20 grados en Canarias, áreas mediterráneas y zonas del Guadalquivir, manteniendo un ambiente cálido incluso en horas nocturnas.

Ante esta situación, la AEMET recomienda extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos y actividades al aire libre.

