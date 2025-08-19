La ola de calor se despide, pero la Aemet alerta de la llegada de lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento

Después de dos semanas con temperaturas extremas, este martes se pone fin a la ola de calor, pero trae sus consecuencias. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), al menos ocho Comunidades Autónomas están en peligro por fenómenos meteorológicos adversos: lluvias, tormentas, viento, oleaje, rissagas y altas temperaturas.

Todo esto vendrá provocado por la entrada de una vaguada por el noreste peninsular que ha activado la alerta naranja con riesgo importante en cuatro comunidades, mientras que el resto permanecen en amarillo.

Andalucía, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana están bajo el aviso naranja. En el caso de sur, se centra en Málaga en la zona de Sol y Guadalhorce que fija una temperatura máxima de 39ºC y vientos terrales. Sin embargo, en el Levante almeriense, en aviso amarillo, se prevén rachas máximas de 70 km/h con vientos componentes del oeste y temperaturas de hasta 36ºC.

Si nos centramos en Aragón tanto en la zona norte como en el sur de la región, la agencia establece avisos naranjas. En el Pirineo oscense y Pirineo de Lleida se prevé un riesgo importante de lluvia con una precipitación acumulada de 30mm en una hora, así como riesgo de tormentas acompañadas de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento.

En el Bajo Aragón Teruel e interior norte de Castellón permanece la alerta naranja por riesgo importante de lluvia con hasta 40mm de precipitación acumulada en una hora, y en Gúdar y Maestrazgo hasta 30mm. No obstante, al igual que en el norte de la provincia, el riesgo importante por tormentas permanece con posibilidad de granizo grande y fuertes rachas de viento.

Riesgo amarillo

Los alertas amarillas también están activadas en las comunidades de Castilla-La Mancha por temperaturas máximas de hasta 36ºC en la zona de Hellín y Almansa, Murcia con máximas de 38ºC en la Vega del Segura y noroeste de la región.

En las islas también están bajo aviso amarillo. En Baleares por rissagas u oscilaciones del nivel del mar de hasta 0,7 metros, y por temperaturas máximas de hasta 36ºC en la Sierra Tramontan, Sur de Mallorca, Ibiza y Formentera.

Por su parte, en el Océano Atlántico, en la isla de Gran Canaria, la zona de las Cumbres, este, sur y oeste, se encuentran en riesgo por altas temperaturas que podrían alcanzar los 37ºC. Mientras que en la Gomera se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h que afectaría a zonas bajas de las vertientes este y noroeste.

