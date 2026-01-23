Roberto Brasero advierte de los estragos de la borrasca Íngrid: "Se recrudece el invierno"

En la tarde de este viernes tenemos ya un nuevo frente entrando por la península con nuevas lluvias en Extremadura y Andalucía, dejando incluso aquí algunas tormentas. Este es el frente que reactivará las nevadas hoy en la zona centro y seguirá alimentándolas en el noroeste peninsular, ya que paralelamente va entrando también la masa de aire polar: la temperatura se está desplomando y eso hace que baje la cota de nieve. Por lo tanto, atentos esta próxima noche a las nevadas que pueden quedar a partir de solo 500 m en Galicia, 600-700 m en Castilla y León —que incluye capitales como Salamanca, Segovia, Ávila, Burgos, donde ya está nevando— o también en la Comunidad de Madrid, Cuenca o Guadalajara, con nevadas en sus sierras.

Sábado muy frío

Mañana sábado continuará el temporal marítimo en Galicia y comunidades cantábricas, con rachas de viento muy fuerte y olas de más de 8 metros. El viento también dejará rachas fuertes en el tercio sur peninsular y zonas del este. Las nevadas afectarán a buena parte de la mitad norte, así como zonas del centro y de la meseta sur. Aunque serán en el interior de Galicia y Castilla y León las zonas donde mayores acumulados de nieve se esperan, ya no será tanto como hoy. Seguirá la cota muy baja, en torno a 300-500 m en el norte, 500-800 m en el sur.

También podrá llover en buena parte del resto de la península y Baleares. Menos frecuente en el área de Levante. Las temperaturas del sábado serán más bajas. Será un día muy frío, con heladas en zonas del norte, centro y este de la península. Y máximas que en buena parte del interior peninsular se quedarán por debajo de los 10°.

Ligero ascenso el domingo

El domingo ya será un día con menos precipitaciones, salvo en el Cantábrico, donde podrá llover de forma abundante, sobre todo el Cantábrico más oriental, con alguna tormenta fuerte. También podrá llover en zonas de montaña del resto de la península y por la tarde en el sur de Castilla-La Mancha y en Andalucía. Con una cota de nieve que empezará muy baja, entre 300 o 500 m, pero subirá a más de 1000 o 1200 m. Y es que el domingo será frío, pero ya se irá retirando el aire polar.

Las temperaturas subirán notablemente, tanto las nocturnas como las diurnas, reduciéndose la extensión e intensidad de las heladas. Las máximas podrán superar los 10° en muchos puntos y más de 18° en el sureste. Seguirá, sobre todo por la mañana, el fuerte temporal marítimo en costas de Galicia y del Cantábrico, aunque con tendencia a ir amainando ya en la recta final del día. El lunes ya no tendremos a Íngrid, pero la semana que viene será también de frentes que van a ir entrando por el oeste de la península, alternándose frentes cálidos y frentes fríos y, por lo tanto, subiendo y bajando la cota de nieve a lo largo de la semana, que será de nuevo una semana fría y de lluvias en buena parte de España.

