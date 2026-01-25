Mejora la red viaria tras el temporal, pero persisten cortes y avisos rojos por oleaje y nieve

La situación de las carreteras afectadas por el temporal de nieve y hielo continúa mejorando, aunque aún se mantienen importantes incidencias. Pasadas las 10:30 horas de este sábado, un total de 99 vías permanecen afectadas en toda España, de las que 22 están completamente cerradas, todas ellas pertenecientes a la red secundaria.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), solo dos carreteras de la red principal presentan incidencias, ambas con nivel verde, que implica precaución y prohibición de adelantamiento para vehículos pesados. Se trata de la A-6 en el puerto del Manzanal, en León, y de la A-52 en Ourense, entre A Canda y A Gudiña.

Distribución de los niveles de afectación

Del total de vías afectadas, 22 están en nivel negro, 40 en rojo, 11 en amarillo y 26 en verde. El nivel rojo obliga al uso de cadenas o neumáticos de invierno y conlleva restricciones de velocidad y de circulación para vehículos pesados.

Entre las carreteras cerradas destacan varios tramos en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra. Permanecen cortadas, entre otras, la A-395 y la A-4025 en Sierra Nevada, varias vías de montaña en Cáceres, carreteras en la provincia de Albacete, tramos en Salamanca y Zamora, así como carreteras locales en Barcelona y Navarra. La DGT insiste en la recomendación de extremar la precaución y consultar el estado del tráfico antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Aviso rojo por fenómenos costeros en el norte

Mientras la red viaria recupera progresivamente la normalidad, la borrasca Ingrid mantiene en alerta a buena parte del país. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco se encuentran este domingo en aviso rojo por fenómenos costeros, con previsión de olas de entre 8 y 10 metros y vientos del oeste que pueden alcanzar rachas de hasta 88 kilómetros por hora.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte del peligro extremo de acercarse a la costa, ante el riesgo de daños graves en paseos marítimos y zonas próximas al litoral. El aviso rojo se activa a distintas horas según la comunidad y ya está vigente en Galicia.

Asturias enviará alertas a móviles

En el caso de Asturias, el Servicio de Emergencias del Principado enviará un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de los veinte municipios costeros entre las 12:00 y las 22:00 horas. Además, se ha activado el Plan Territorial de Emergencias en nivel 1 para el seguimiento del episodio, ante un oleaje que puede alcanzar los 10 metros y viento de fuerza 8 a 9.

Emergencias pide a la población que se mantenga alejada de acantilados y paseos marítimos y que evite conductas de riesgo, como grabar vídeos cerca de donde rompen las olas.

Nieve, viento y lluvias completan el panorama

La nieve sigue siendo otra de las protagonistas de la jornada, con aviso naranja en el Pirineo oscense, donde se esperan acumulaciones de hasta 20 centímetros en 24 horas. Otras zonas de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra están en aviso amarillo por nieve.

El viento mantiene en alerta a trece comunidades, con avisos naranjas en zonas de Almería por rachas de hasta 90 kilómetros por hora, y avisos amarillos en amplias áreas del resto del país. En Andalucía también se mantienen avisos por lluvias, con acumulaciones que pueden alcanzar entre 40 y 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Canarias, al margen del temporal más severo

En contraste con la situación peninsular, Canarias afronta el domingo con cielos poco nubosos en general, temperaturas con pocos cambios y viento flojo del nordeste. Aun así, se espera mar de fondo del norte y noroeste con olas de 4 a 5 metros, especialmente perceptibles en las costas abiertas.

