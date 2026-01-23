El aviso de César Gonzalo sobre la borrasca Ingrid: dejará hasta ventiscas, ya está dejando nevadas

Estamos inmersos en el temporal de la borrasca Ingrid. La suma de una masa de aire polar, más fría, y de la humedad del océano, nos va a dejar un episodio de nevadas abundantes no sólo en la mitad norte. A todo esto, se suma el viento, que podrá dejar ventiscas en el noroeste. Con este panorama la D.G.T. recomienda no viajar al norte en este fin de semana.

'Ingrid' nos trae nevadas.

El momento más complicado llegará durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado. Será cuando la cota de nieve se mantenga a solo 400 metros en el noreste, a sólo 600 en el centro y unos 1.000 en el sur. Con estos valores en casi todo el interior de Galicia, interior de Asturias, en Castilla y León, Guadalajara y Cuenca las nevadas serán muy probables. En todas estas zonas de activan los avisos de AEMET por nevadas. También se activan en el norte de Cáceres, de la Comunidad de Madrid, en zonas altas de Albacete, sierras de Granada y de Jaén. De forma más testimonial incluso podrían escaparse algunos copos en Madrid capital entre el viernes y el sábado. Ya de cara a mañana, se mantienen la previsión de nevadas, en principio serán menos abundantes y por la tarde quedarán restringidas a zonas de montaña, será en el norte donde las precipitaciones continúen.

Temporal marítimo

Las olas han llegado en la boya de Estaca de Bares en Galicia a alcanzar los 11 metros de altura. Durante esta mañana se mantendrá el aviso de nivel rojo, después descenderá a nivel naranja con olas que podrán superar los 7 metros. Tanto hoy como mañana sábado.

Precipitaciones

Van a continuar en el noreste a lo largo del día. Tenderán a remitir en el sur de Andalucía y en las islas Baleares. No hay que confiarse de los cielos abiertos del centro, porque a lo largo de la mañana llegarán las nubes de 'Ingrid' para dejar lluvias y nevadas. En Canarias las precipitaciones se esperan en el norte de las islas de mayor relieve acumuladas por el fuerte viento del norte, en el sur predominarán los grandes claros.

Sábado gélido

Hoy las temperaturas descienden en el noroeste, mañana esa bajada se generalizará. Para dejarnos heladas a primera hora, y lo más llamativo, máximas muy bajas. De sólo 2º como mucho en Soria; Valores que apenas llegarán a los 5º en la meseta norte, Castilla-La Mancha y que alcanzarán unos escuetos 7º en el Madrid. Habrá que salir especialmente abrigados.

Domingo sin ‘Ingrid’

La semana terminará con temperaturas menos frías. Subirán en casi todo el país. En un día de grandes claros en el interior. Aún con nevadas, pero en cotas más altas en el norte ,y de lluvias que volverán a recorrer el sur peninsular.

