El pasillo de las borrascas sigue abierto para dejar una semana lluviosa: César Gonzalo detalla la previsión

La carretera que siguen las borrascas sigue pasando cerca de nuestro país. Se la conoce como chorro polar. Se trata de una corriente estrecha de aire que se mueve a gran velocidad, puede alcanzar los 400 km/h, y lo hace siempre a gran altura a partir de los 10 km.

Con paraguas toda la semana

Ese pasillo, durante esta semana, nos seguirá enviando borrascas y especialmente sistemas frontales. De la que más hablaremos será de 'Joseph' la nueva, que desde el Reino Unido nos enviará numerosos frentes. Las consecuencias son dos, las nevadas pierden protagonismo, y las lluvias serán prácticamente continuadas en esta semana. Habrá que estar muy pendientes de los ríos en el oeste de la Península, donde los acumulados de lluvia pueden ser muy importantes.

Peligro extremo

Ya hoy se activa el aviso de nivel rojo, peligro extremo, por intensas lluvias en Pontevedra, que en tan solo 12 horas podrán acumular más de120 litros/m2, y que en 24 podrán rebasar los 150 litros. Las precipitaciones serán muy abundantes en el resto de Galicia, norte de Cáceres, sur de Salamanca y de Ávila donde también encontramos avisos activos de AEMET. Más debilitadas seguirán cayendo en el noroeste, extendiéndose al centro y sur. Lluvias que a partir de unos 2.000 m podrán dejar nevadas, será en los Pirineos donde podrán ser abundantes. Apenas llegarán a las costas del Levante, en un lunes en el que hay que estar atentos al oleaje. Cobra fuerza en el Mediterráneo, debido a las fuertes rachas de viento, rozando los 3 metros de altura. En las costas del norte continúa el temporal marítimo, un día más, con avisos de nivel naranja. Canarias tendrá tiempo tranquilo con nubes en el norte del Archipiélago.

Temperaturas menos gélidas

La llegada de masas de aire atlánticas nos dejará menos frío. Hoy las máximas llegan a los 10ºC en Castilla y León, llegan a los 12º en el centro y escalan hasta los 20º en la Región de Murcia, Almería y Granada. Mañana bajarán tan solo ligeramente en el norte y seguirán ganando grados en el sur.

Semana de paraguas

El martes llega un nuevo frente de nuevo extendiendo las lluvias por casi todo el país, menos por el arco Mediterráneo. El miércoles bajan las temperaturas, y siguen las precipitaciones, de forma que habrá que estar pendientes de las posibles nevadas en la mitad norte a cotas bajas. Después los termómetros vuelven a subir con más lluvias. Así que prácticamente esta semana nos tocará estar con los paraguas abiertos.

