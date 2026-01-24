Mercedes Martín y la borrasca Ingrid: "El temporal remite mañana, pero llegarán nuevas borrascas"

Desde ayer viernes y durante todo el fin de semana, el tiempo en España está marcado por una circulación de origen atlántico, con mayor impacto en el noroeste del país.

Este cambio tiene su origen en un potente chorro de viento en las capas altas de la atmósfera. A partir de él se ha formado una profunda borrasca al noroeste, Ingrid, la novena borrasca de alto impacto de la temporada, que se ha intensificado con rapidez. Al mismo tiempo, su interacción con el anticiclón de las Azores ha abierto un pasillo de vientos del noroeste por el que está entrando aire frío y húmedo de origen marítimo.

Descenso térmico y heladas intensas

La llegada de aire frío de origen marítimo se ha traducido en un descenso acusado de las temperaturas, especialmente durante la madrugada de este sábado. En las zonas de montaña se han registrado heladas muy intensas, con mínimas destacadas como los −14,7 °C en Pradollano, los −12,7 °C en el radiotelescopio de Sierra Nevada o los −10,5 °C en Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

A estos valores se suman temperaturas muy bajas y viento fuerte en los Pirineos, el Sistema Central y otras áreas elevadas, lo que ha reducido de forma notable la sensación térmica en amplias zonas del interior, incluso a esta hora de la mañana.

Nevadas en cotas bajas

Durante la primera mitad de este sábado, las nevadas continúan afectando a amplias zonas del norte y del interior, con acumulaciones todavía significativas tanto en zonas de montaña como en áreas bajas de Galicia, ambas mesetas, los Pirineos y la Ibérica oriental. En este contexto, la AEMET mantiene activo su aviso especial por nevadas en cotas bajas, aunque se espera que a lo largo del día las precipitaciones vayan perdiendo fuerza.

La cota de nieve se ha mantenido por debajo de los 400 metros en amplias zonas del norte y del interior. A esta hora de la tarde, las precipitaciones están cayendo de forma irregular, en forma de chubascos, puntualmente intensos y con acumulaciones rápidas.

Estas condiciones se están traduciendo en problemas de movilidad. En Cataluña, la nieve está provocando complicaciones desde primeras horas de la mañana, especialmente en carreteras del Pirineo y del Prepirineo, donde puede seguir nevando por encima de los 400 metros prácticamente en cualquier punto.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, a primera hora había 145 carreteras afectadas por la nieve, 14 de ellas de la red principal. El episodio ha provocado además el embolsamiento de más de un millar de camiones en provincias como León, Zamora o Soria, aunque de forma progresiva se están levantando algunas restricciones. También se han registrado cancelaciones de ferris y vuelos.

Viento fuerte y temporal marítimo

El episodio no se limita a la nieve. En las últimas horas se han registrado rachas de viento muy fuertes en distintos puntos del país. Destacan valores superiores a los 120 km/h en zonas altas de Sierra Nevada, más de 110 km/h en áreas del sureste peninsular y rachas cercanas a los 90 km/h en el litoral cantábrico, en línea con la intensidad del flujo del noroeste asociado a la borrasca.

En Galicia y el Cantábrico, el temporal marítimo es especialmente adverso. El oleaje asociado al mar de fondo está provocando incidencias en paseos marítimos y zonas del litoral expuestas. Durante este sábado se espera que las olas superen los ocho metros en la costa gallega, con avisos de nivel rojo en puntos de A Coruña y Pontevedra.

También hay avisos activados en el litoral gaditano por temporal marítimo, con mar combinada de 4 a 6 metros. En Baleares, los chubascos pueden ir acompañados de tormenta, rachas muy fuertes de viento y granizo pequeño.

Previsión a partir del domingo

El domingo comenzará a cambiar la situación. En general, será un día con menos precipitaciones y menos frío, a medida que la borrasca Ingrid se aleje y se retire la masa de aire polar.

Las lluvias se concentrarán sobre todo en el Cantábrico, donde podrán ser localmente persistentes, especialmente en el Cantábrico oriental, con posibilidad de alguna tormenta fuerte. De forma más aislada, también se esperan precipitaciones en zonas de montaña y, por la tarde, en el sur de Castilla-La Mancha y en Andalucía.

La cota de nieve seguirá muy baja a primeras horas, pero subirá a lo largo del día hasta situarse por encima de los 1.000 a 1.200 metros. El ambiente continuará siendo frío, aunque ya sin la influencia directa del aire polar, lo que marcará el inicio del cambio de tendencia.

Las temperaturas subirán, tanto las mínimas como las máximas, con una reducción clara de las heladas. De cara a mañana, se esperan máximas cercanas a los 20 °C en el sureste, con Murcia alcanzando los 20 °C, Alicante y Valencia en torno a los 18 - 19 °C y Málaga rondando los 17 °C. En Andalucía occidental, Sevilla y Huelva se moverán alrededor de los 17 °C, y Cádiz en torno a los 16 °C. En Canarias, el ambiente será claramente más templado, con 21 °C en Las Palmas de Gran Canaria y 22 °C en Santa Cruz de Tenerife. En contraste, en el interior y el norte, las máximas seguirán siendo más contenidas, con valores de 8 a 10 °C en ciudades como Burgos, León, Palencia, Segovia o Soria.

El temporal marítimo seguirá afectando a las costas de Galicia y del Cantábrico, sobre todo durante la mañana del domingo, aunque tenderá a perder intensidad conforme avance el día.

El lunes, Ingrid ya será historia, pero la estabilidad será breve. La próxima semana estará marcada por la llegada de nuevos frentes atlánticos por el oeste. Esto dará lugar a un tiempo inestable, con lluvias en buena parte de España y una cota de nieve variable a lo largo de la semana.

