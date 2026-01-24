La borrasca Ingrid pone en alerta a gran parte de España por fuerte oleaje, nieve y frío

La borrasca Ingrid mantiene este sábado en alerta a gran parte de España, con un amplio abanico de avisos meteorológicos por fuerte oleaje, nevadas, viento y bajas temperaturas. Aunque hay zonas afectadas en todas las comunidades autónomas, la situación más grave se concentra en Galicia, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo por fenómenos costeros, y en el litoral cantábrico, que permanece en nivel naranja.

Aviso rojo por olas de hasta 9 metros

En la costa gallega, especialmente en el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, así como en las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra, el aviso rojo entra en vigor a partir de las 12:00 horas por olas que pueden superar los ocho metros y rachas de viento del oeste y suroeste de hasta 61 km/h. El nivel de peligro extremo se mantendrá hasta las 18:00 horas, momento en el que pasará a aviso naranja. La Agencia Estatal de Meteorología insiste en que no es seguro acercarse al litoral durante este temporal.

También se encuentran en nivel naranja por mala mar A Mariña (Lugo), así como las costas de Asturias, Cantabria, País Vasco y la ciudad de Melilla, con previsiones de olas de entre cinco y siete metros durante toda la jornada. En el litoral gaditano y el Estrecho, el aviso naranja estará activo entre las 15:00 y las 20:00 horas. Otras zonas costeras de Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Ceuta permanecen en aviso amarillo.

Aviso amarillo por nevadas

Además del fuerte temporal marítimo, Ingrid deja nevadas a cotas bajas, con avisos amarillos en zonas de diez comunidades autónomas. La nieve se espera desde los 300 a 500 metros en el noroeste peninsular, con acumulaciones de hasta 10 centímetros en áreas de montaña como el Pirineo, la cordillera Cantábrica, el sistema Central y la Ibérica. En provincias como Lugo, Teruel, Huesca o Burgos, las precipitaciones en forma de nieve podrían intensificarse a lo largo del día, llegando incluso a cualquier cota durante la noche en algunos puntos.

Las bajas temperaturas también han motivado avisos amarillos en Castilla y León, La Rioja, Extremadura y la Comunidad de Madrid, con mínimas que pueden descender hasta los -8 grados en zonas de montaña. A esto se suman alertas por viento y tormentas, especialmente en Baleares y el noreste peninsular.

El temporal afecta a 139 carreteras

Este temporal también está teniendo un fuerte impacto en la carretera, la Dirección General de Tráfico ha informado de que en estos momentos hay 139 tramos afectados en 12 comunidades, lo que supone más de 3.500 kilómetros con incidencias. De ellos, 181 kilómetros están totalmente cortados, más de 800 requieren cadenas, y cerca de 1.500 presentan limitaciones de velocidad. Extremadura, Navarra, Andalucía, Asturias y Castilla y León concentran buena parte de los cortes más graves.

Rescatan a un esquiador en Peñalara

Este viernes, un joven esquiador de 25 años resultaba herido tras verse implicado en un alud en Peñalara, el pico más alto de la Sierra de Guadarrama, en Madrid. Fue el propio herido el que llamó al 112, siendo consciente en todo momento de lo sucedido.

Al llegar los servicios de emergencia al lugar de los hechos, se encontraron al esquiador, parcialmente sepultado, y lo trasladaron has el puerto de Cotos, donde una ambulancia lo llevó directamente al Hospital Universitario La Paz. Allí, fue diagnosticado de una fractura de tibia y una lesión en la espalda, ambas de carácter leve.

Guardia Civil libera a los vehículos retenidos las áreas de servicio

Por su parte, la Guardia Civil ha iniciado el desembolsamiento de los camiones retenidos en las respectivas áreas de servicio y centros logísticos.

