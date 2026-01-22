César Gonzalo avisa de una nueva borrasca que "podrá dejar nevadas abundantes, y de nuevo un fuerte temporal en el mar"

Se va un temporal y sin tiempo para recuperarnos ya llega el siguiente. Tiene nombre propio, Ingrid, por tanto, se trata de una borrasca de gran impacto. Ojo, que nos va a dejar nevadas abundantes entre mañana y el sábado, y no solo en el norte. Intenso frío y de nuevo un fuerte temporal en el mar.

Temporal marítimo

Por escasos centímetros el oleaje no ha alcanzado los 9 metros en el litoral gallego. El aviso rojo se ha desactivado, pero se mantiene el nivel de peligro importante, aviso naranja por olas de más de 7 metros en este jueves. Oleaje que, durante la madrugada de este próximo viernes, volverá a poder superar los 9m de altura, reactivándose el aviso en Galicia. El viento vuelve a dejarse notar en casi toda la península, alcanzando rachas fuertes en el noreste y vuelve a cobrar fuerza en las costas Mediterráneas.

Jueves de cambios

El día ha comenzado con una pequeña borrasca dejando lluvias en Cataluña y Baleares, a lo largo de la tarde irán perdiendo fuerza. Los cielos grises se mantienen en el norte donde siguen las lluvias. En el resto de la península, durante la mañana predominan los claros, será por la tarde cuando uno de los frentes de ‘Ingrid’ extenderá las precipitaciones desde el oeste, para llegar durante la noche al centro. Hay que tener en cuenta que hoy baja la cota de nieve a unos 1.200m. En el archipiélago canario de nuevo podrán darse algunas lloviznas débiles en el norte de las islas de mayor relieve.

Las nevadas de ‘Ingrid’

A esta hora, ya se encuentran activos los avisos por nevadas abundantes para mañana viernes en Galicia, Asturias, Castilla y León, norte de Cáceres, de Madrid, Guadalajara, Cuenca y en zonas altas de Albacete, de Granada y de Jaén, y en el entorno de los Pirineos. La cota de nieve será mucho más baja, rondando los 700m en el norte. Además, en la madrugada del sábado descenderá más aún. Será en ese momento, cuando en capitales del centro como en Madrid se puedan ver caer algunos copos. En un sábado de desplome térmico con máximas que no pasará de los 5º tan sólo en esta zona. El domingo en una jornada de grandes claros, veremos cómo los efectos de Ingrid ya van remitiendo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.