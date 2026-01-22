Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad
N/A
N/AN/A

No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.

Precip.:N/A
Humedad:N/A
Viento:N/A
N/A
N/AN/A
Sensación t.:N/A
Salida sol:N/A
Puesta sol:N/A

Datos ofrecidos por AEMET

Temporales atlánticos

César Gonzalo avisa de una nueva borrasca que "podrá dejar nevadas abundantes, y de nuevo un fuerte temporal en el mar"

El fuerte oleaje continúa en las costas del norte, con avisos de nivel naranja activo. En un jueves en el que el viento arrecia en el este de la península , y se mantendrá en el resto. El día comenzó con lluvias en Cataluña que irán a menos, en cambio en el resto del interior regresarán por la tarde. Llegan de la mano de la borrasca Ingrid que nos dejará un gélido fin de semana.

Nueva borrasca en camino, podrá dejar nevadas abundantes, y de nuevo un fuerte temporal en el mar.

Nueva borrasca en camino, podrá dejar nevadas abundantes, y de nuevo un fuerte temporal en el mar.

Publicidad

César Gonzalo
Publicado:

Se va un temporal y sin tiempo para recuperarnos ya llega el siguiente. Tiene nombre propio, Ingrid, por tanto, se trata de una borrasca de gran impacto. Ojo, que nos va a dejar nevadas abundantes entre mañana y el sábado, y no solo en el norte. Intenso frío y de nuevo un fuerte temporal en el mar.

Temporal marítimo

Por escasos centímetros el oleaje no ha alcanzado los 9 metros en el litoral gallego. El aviso rojo se ha desactivado, pero se mantiene el nivel de peligro importante, aviso naranja por olas de más de 7 metros en este jueves. Oleaje que, durante la madrugada de este próximo viernes, volverá a poder superar los 9m de altura, reactivándose el aviso en Galicia. El viento vuelve a dejarse notar en casi toda la península, alcanzando rachas fuertes en el noreste y vuelve a cobrar fuerza en las costas Mediterráneas.

Jueves de cambios

El día ha comenzado con una pequeña borrasca dejando lluvias en Cataluña y Baleares, a lo largo de la tarde irán perdiendo fuerza. Los cielos grises se mantienen en el norte donde siguen las lluvias. En el resto de la península, durante la mañana predominan los claros, será por la tarde cuando uno de los frentes de ‘Ingrid’ extenderá las precipitaciones desde el oeste, para llegar durante la noche al centro. Hay que tener en cuenta que hoy baja la cota de nieve a unos 1.200m. En el archipiélago canario de nuevo podrán darse algunas lloviznas débiles en el norte de las islas de mayor relieve.

Las nevadas de ‘Ingrid’

A esta hora, ya se encuentran activos los avisos por nevadas abundantes para mañana viernes en Galicia, Asturias, Castilla y León, norte de Cáceres, de Madrid, Guadalajara, Cuenca y en zonas altas de Albacete, de Granada y de Jaén, y en el entorno de los Pirineos. La cota de nieve será mucho más baja, rondando los 700m en el norte. Además, en la madrugada del sábado descenderá más aún. Será en ese momento, cuando en capitales del centro como en Madrid se puedan ver caer algunos copos. En un sábado de desplome térmico con máximas que no pasará de los 5º tan sólo en esta zona. El domingo en una jornada de grandes claros, veremos cómo los efectos de Ingrid ya van remitiendo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Publicidad

El Tiempo

Nueva borrasca en camino, podrá dejar nevadas abundantes, y de nuevo un fuerte temporal en el mar.

César Gonzalo avisa de una nueva borrasca que "podrá dejar nevadas abundantes, y de nuevo un fuerte temporal en el mar"

La previsión del jueves 22 de enero

Roberto Brasero avisa sobre la borrasca Ingrid: "Trae más nevadas"

César Gonzalo

César Gonzalo: "Estamos inmersos en una sucesión de temporales, ahora llegarán desde el Atlántico"

Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero avisa de otra racha de borrascas: "Más lluvias y nevadas"

César Gonzalo
Temporal en el Mediterráneo

Precaución con los ríos, el viento y el oleaje en el este del país: César Gonzalo avisa del temporal que deja Harry

Dos personas caminan bajo la lluvia en Barcelona
Alerta Protección Civil

Protección Civil envía una alerta en Cataluña por riesgo de inundaciones y se suspenden las clases en zonas de Girona

En zonas de Girona se han suspendido las actividades escolares, las deportivas y de centros de día por riesgo de inundaciones. Además se recomienda evitar los desplazamientos.

La previsión del martes 20 de enero
La previsión

Roberto Brasero: "Un temporal y más lluvias en esta semana trágica"

Comenzamos la semana consternados con la tragedia ferroviaria de Adamuz, donde el tiempo complicará a partir del miércoles las tareas que se realizan en la zona del accidente por la muy probable llegada de lluvias. La semana comienza con un temporal en el Mediterráneo pero pronto volverán las borrascas atlánticas.

César Gonzalo

El aviso de César Gonzalo: "Temporal en el Mediterráneo por la llegada una borrasca de gran impacto"

Aeropuerto de Tenerife

Cancelaciones y desvíos en los aeropuertos, más un apagón eléctrico son las consecuencias de la borrasca en Canarias

Aviso naranja por nieve para este lunes en Gúdar y Maestrazgo: pueden acumularse hasta 20 centímetros en 24 horas

Nieve intensa, lluvias generalizadas y decenas de carreteras afectadas complican el domingo en buena parte de España

Publicidad