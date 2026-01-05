La borrasca provoca inundaciones en Andalucía y deja nieve en varias provincias: "Nos llegaba el agua hasta el cuello"

La fuerza del temporal ha dejado una noche de incidencias graves en distintos puntos del país, con especial impacto en Andalucía por las intensas lluvias y en varias comunidades por la llegada de la nieve. En Coín, en la provincia de Málaga, el desbordamiento de un río provocó el derrumbe de un puente, mientras que en otros municipios el agua anegó viviendas, túneles y carreteras. La situación obligó a realizar evacuaciones y rescates durante una madrugada marcada por la tensión.

En la localidad malagueña de Monda, el agua irrumpió con tal violencia que llegó a derribar la pared de una vivienda. Una vecina relató que en un primer momento pensó que se trataba de otro fenómeno: "Sonó una explosión. Digo eso es tormenta, ha caído un rayo".

Poco después comprobaron que no se trataba ni de una explosión ni de un rayo, sino del empuje del agua. Otro de los afectados explicó que fue arrastrado por la corriente: "Nos revolcó, tragué agua", y añadió que sufrió heridas: "Tenía cortes por los brazos y la cara".

Rescates y evacuaciones durante la noche

Las lluvias dejaron también escenas de personas atrapadas en el interior de vehículos. Algunos vecinos quedaron bloqueados sin posibilidad de avanzar ni retroceder. "Ni para delante ni para detrás, ventanilla", describía uno de ellos.

En otros puntos fue necesaria la evacuación preventiva de viviendas y el rescate de personas, como el de una mujer atrapada en un túnel, que tuvo que ser auxiliada por los servicios de emergencia.

En Cádiz, el temporal obligó a evacuar a cientos de vecinos. Desde primera hora de la mañana, los residentes de Los Barrios comenzaron las labores de limpieza, retirando barro y escombros acumulados tras el paso del agua.

La nieve complica carreteras en varias zonas

Además de la lluvia, la borrasca ha traído un acusado descenso de las temperaturas y nevadas que han afectado a la circulación. En Igualada, el paisaje amaneció cubierto de blanco. Hasta 50 carreteras se han visto afectadas en Cataluña, donde la nieve y el hielo están complicando la conducción, según explicó la periodista Marta Sasot.

Las nevadas se han extendido también a Segovia, Ávila e incluso a Madrid. Algunos vecinos destacaban la intensidad del episodio. "Hace ocho años que no nieva así", señalaba uno de ellos, mientras otro confesaba su sorpresa: "He visto la nieve y me he puesto a saltar". En carretera, la percepción era distinta: "Bastante peligroso y bastante complicado".

Las autoridades mantienen activos los dispositivos de emergencia ante un temporal que sigue dejando incidencias en varios puntos del país.

