Protección Civil envía una alerta en Cataluña por riesgo de inundaciones y se suspenden las clases en zonas de Girona

En zonas de Girona se han suspendido las actividades escolares, las deportivas y de centros de día por riesgo de inundaciones. Además se recomienda evitar los desplazamientos.

Dos personas caminan bajo la lluvia en Barcelona

Alerta en Cataluña por riesgo de inundaciones | Europa Press

Miriam Vázquez
Publicado:

Protección Civil ha enviado una alerta al norte de Cataluña en comarcas del Alt Empordà, Baix Empordà, la Selva y el Gironès. Se avisa de la posible crecida de los ríos, de inundaciones, se pide que se eviten los desplazamientos hasta las 15:00 horas por lo menos y se suspenden las actividades escolares, también las deportivas y los centros de día.

Se trata de las lluvias que trae la 'borrasca Harry' que está anclada en estos momentos en el nordeste del país que van a continuar a lo largo de la mañana igual que en la Comunidad Valenciana y se extenderán a más zonas del sur. Especial atención requiere el ríoOnyar a su paso por Girona después de que hayan caído más de 100 litros de agua por metro cuadrado en las últimas horas. Según datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a las 08.10 bajaba a 313 metros cúbicos por segundo.

En la capital de la provincia está cortada un puente, la carretera de Sant Feliu de Guíxols a la altura del cementerio y la calle Riera de Can Camaret. Además, se ha suspendido un congreso sobre bienestar emocional previsto para este martes y se reclama a la población que evite los desplazamientos innecesarios. Esta mañana se reúne el Comité de Emergencias del Ayuntamiento e igualmente se hará en Sant Feliu de Guíxols, donde está cerrado el acceso al espigón desde la noche de este lunes. En Figueres, el caudal del río Manol, según informan desde el consistorio, ha entrado en zona de alerta con 65 metros cúbicos de agua por segundo y también se ha convocado a la comisión municipal de protección civil para activar el plan Duprocum, que planifica la respuesta en los municipios ante este tipo de situaciones.

Hasta las 07:00 horas de esta mañana se han registrado 98 avisos relacionados con el temporal, con lo que los Bomberos han recibido un total de 557 desde la activación del Plan Inuncat.

