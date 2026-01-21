Roberto Brasero avisa sobre la borrasca Ingrid: "Trae más nevadas"

Se aleja la borrasca Harry por el Mediterráneo y sus efectos los están notando este miércoles en Sicilia o en Malta, con consecuencias peores y más daños aún que los que dejó ayer este temporal de levante en costas de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Ahora empiezan a mandar las borrascas del Atlántico y ya hemos notado el viento fuerte de sur en Cantabria o País Vasco, donde se han desviado vuelos, pero también en Asturias donde ha soplado a 138 km/h en la localidad de Cabrales y sobre todo en Galicia donde ha llegado una racha a los 153 km/h en Estaca de Bares.

En Galicia además a partir de las 21:00 horas se activan los avisos de nivel rojo en el litoral por olas de 8 a 9 metros y viento del Noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Otro temporal atlántico que durará hasta el domingo por la mañana.

Ahora un temporal atlántico

Este jueves se espera que amanezcamos con menos heladas y con cierta tregua en las precipitaciones. Pero no tardarán en volver. Podremos tener alguna tormenta a primera hora en Baleares y otras zonas del este, el Cantábrico, Galicia y en los entornos de montaña del interior peninsular.

Estas lluvias y nevadas en las sierras irán remitiendo por la mañana para reactivarse nuevamente por la tarde en todo el oeste peninsular, con nuevas lluvias en Galicia, Extremadura y Andalucía Occidental. Esa será la llegada del primer frente de Ingrid, la nueva borrasca que viene desde Portugal.

Atención al viento que seguirá soplando el jueves muy fuerte en Galicia y área cantábrica, viento de componente sur, y en el Estrecho y el sureste peninsular, aquí mañana fuerte viento de poniente. Rachas fuertes de norte en el norte de Canarias. Y las temperaturas mañana similares a las de hoy, o ligeramente más altas, pero atención que el viernes a bajar de golpe con la llegada de otra masa de aire polar y con ella, también bajará la cota de nieve.

Más nevadas el viernes

La Aemet ha sacado una nota informativa con este temporal atlántico en ciernes. En ella advierte que “los días álgidos del episodio serán el viernes 23 y el sábado 24, con la llegada de la descarga fría posfrontal”. Y es que primero pasará un frente mañana, el viernes otro y después enseguida una nueva masa de aire ártico de modo que “coincidiendo con el momento de máximo acercamiento de Ingrid, se espera un gran empeoramiento del estado de la mar durante la primera mitad del viernes en la vertiente atlántica gallega y el Cantábrico”.

Sin embargo, lo más significativo será el descenso de la cota de nieve por debajo de los 500 metros en el noroeste peninsular desde las últimas horas del viernes, con nevadas en las principales áreas montañosas del país, así como en el interior de Galicia y en toda la meseta Norte.

Con el escenario actual no se puede descartar que durante estos días se alcancen espesores de 5 cm en 24 horas en cotas bajas del cuadrante noroeste. Estamos hablando de nevadas el viernes a partir de los 600 metros en el norte peninsular, 800 en la zona centro y 1200 en el sureste. Zonas de sierra, desde luego, pero también algunas capitales. Estaremos atentos a este temporal que además de poner en aviso rojo de momento a las costas gallegas, trae un cargamento de nieve a partir del viernes a más zonas de España.

