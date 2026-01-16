Publicidad
Auroras boreales
VÍDEO: La espectacular imagen de una aurora boreal captada por un tripulante de la misión de la NASA que regresó a la Tierra
Justo antes de regresar, capturó las imágenes a cámara rápida.
Las imágenes que llegan de la NASA son impresionantes. Se trata de una aurora boreal. El momento fue capturado por uno de los tripulantes de la misión de la NASA que ha regresado a la tierra por una emergencia médica.
Justo antes de regresar, capturó a cámara rápida este espectáculo natural de luces desde la Estación Espacial Internacional.