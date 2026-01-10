Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Nieve

Filomena, cinco años después: la nevada que lo cambió todo

Fue una de las mayores nevadas registradas en décadas, especialmente en Madrid y su área metropolitana. Después se convirtió también en una tormenta política.

A3 Noticias Fin de Semana (07-01-24) ¿Nueva Filomena? Se acerca el peor temporal de nieve de la temporada

Filomena, la nevada que lo cambió todo | EFE

Publicidad

La borrasca Filomena llegó a España en enero de 2021 sin pedir permiso y con una intensidad que desbordó cualquier previsión. Lo que comenzó como un aviso meteorológico acabó convirtiéndose en una de las mayores nevadas registradas en décadas, especialmente en Madrid y su área metropolitana. En pocas horas, la nieve cubrió carreteras, calles y tejados, paralizando ciudades enteras y dejando imágenes propias de latitudes mucho más frías, mientras la normalidad desaparecía bajo un manto blanco de hasta medio metro en algunos puntos.

En medio del caos, Filomena también sacó a relucir el lado más lúdico y sorprendente de la nevada. Calles normalmente saturadas de tráfico se transformaron en improvisadas pistas de esquí, parques abarrotados de familias jugando, muñecos de nieve frente a portales y miles de fotos compartidas en redes sociales como testimonio de un momento irrepetible. Madrid, acostumbrada al asfalto, se redescubrió durante unos días como un enorme escenario invernal donde la nieve fue, por unas horas, motivo de diversión colectiva.

El hielo que llegó después: el verdadero peligro

Cuando la nevada cesó, llegó la parte más crítica. La bajada brusca de las temperaturas convirtió la nieve en peligrosas placas de hielo que se extendieron durante días, provocando caídas, accidentes y un riesgo constante para la seguridad de las personas. El transporte sufrió cortes prolongados, carreteras quedaron impracticables y miles de árboles, debilitados por el peso de la nieve, se desplomaron sobre aceras, coches y tendidos eléctricos, dejando una huella de daños que tardaría semanas en repararse.

Para hacer frente a la situación, se desplegó un amplio dispositivo de emergencia en el que participaron quitanieves, servicios municipales, la Unidad Militar de Emergencias y distintos cuerpos de seguridad. Se priorizó la apertura de vías principales, accesos a hospitales y el rescate de personas atrapadas, mientras las administraciones coordinaban recursos en un escenario inédito. Aun así, la magnitud del temporal evidenció las limitaciones de infraestructuras poco acostumbradas a una nevada de tal calibre.

La tormenta política tras la tormenta de nieve

Filomena no solo dejó nieve y hielo, también avivó una fuerte crispación política. Las acusaciones cruzadas entre el Gobierno central y las administraciones madrileñas marcaron el relato posterior, con reproches sobre la gestión, la previsión y el uso político de la imagen en plena emergencia. Mientras unos reclamaban unidad y cooperación ante la catástrofe, otros denunciaban propaganda y falta de coordinación, convirtiendo la nevada histórica en un nuevo frente de confrontación institucional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La borrasca Francis activa alertas en nueve comunidades por lluvias intensas y nieve

Imagen de archivo de los estragos ocasionados por la borrasca Francis.

Publicidad

El Tiempo

A3 Noticias Fin de Semana (07-01-24) ¿Nueva Filomena? Se acerca el peor temporal de nieve de la temporada

Filomena, cinco años después: la nevada que lo cambió todo

Roberto Brasero dice adiós a la Borrasca Goretti: "Se aleja"

Roberto Brasero dice adiós a la borrasca Goretti: "Fin de semana soleado"

Con un temporal en marcha empezaremos el fin de semana

César Gonzalo avisa de que empezamos el fin de semana con un temporal en marcha: "La borrasca Goretti nos seguirá afectando"

Roberto Brasero analiza la ciclogénesis explosiva 'Goretti': "Será breve y traerá viento"
La previsión

Roberto Brasero analiza la ciclogénesis explosiva Goretti: "Será breve y traerá viento"

César Gonzalo
Ascenso térmico

La previsión de César Gonzalo: pendientes de una ciclogénesis explosiva mientras el frío disminuye

Roberto Brasero
La previsión

Buenas noticias de Roberto Brasero para los próximos días: "El frío sigue... ¡pero no tanto!"

Otra nueva borrasca, Goretti, nos traerá otro temporal el viernes pero esta vez será de viento, de olas y de lluvias y ya no de nevadas en cotas bajas.

Esta es la previsión del tiempo hoy: Carreteras cortadas, avisos rojos y temperaturas bajo cero
El Tiempo

Carreteras cortadas, avisos rojos y temperaturas bajo cero por el temporal en varios puntos en España

La entrada de una masa de aire muy frío, unida al paso de varios frentes, dejará precipitaciones en buena parte del país.

Llodio

La mejor foto del tiempo de diciembre de 2025

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero: "La borrasca Francis ya es historia, pero el viento fuerte y el frío aún seguirán en el este de España"

Nieve por la borrasca Francis

La nieve que deja la borrasca Francis sigue afectando a 49 carreteras, 10 de ellas permanecen cortadas

Publicidad